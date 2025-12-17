Recharge Tariff Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ

Recharge Tariff Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼଼ ଝଟକା। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ, ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି।
Recharge Tariff Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼଼ ଝଟକା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ମୂଲ୍ୟ। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ, ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ମୋର୍ଗାନ୍ ଷ୍ଟାନଲି (Morgan Stanley)ର ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ରେ ୪ଜି ଏବଂ ୫ଜି ପ୍ଲାନ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧୬ ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଏହା ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଉଭୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୨୦୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ (ARPU)କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ରିଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭବାନ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,(Vi) ଭୋଡାଫୋନ୍ -ଆଇଡିଆ ଭଳି ଛୋଟ ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟର ବି ଲାଭ ଉଠାଇବେ। (Jio) ଏବଂ (Airtel) ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି?
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତିନିଥର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ୫ଜି ନେଟୱାର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ୨୦୧୯ ରେ,ମୂଲ୍ୟ ୧୫ ରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତା’ପରେ, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ସେମାନେ ୨୦ ରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
ରିଚାର୍ଜ ମୂଲ୍ୟ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି:
ET ଟେଲିକମ୍ ରିପୋର୍ଟ (ET Telecom report) ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର୍ଗାନ୍ ଷ୍ଟାନଲି ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ହଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ OTT ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ଲାନ୍ ବାଛିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଏୟାରଟେଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଛି:
ମୋର୍ଗାନ୍ ଷ୍ଟାନଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଲାଭ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ୫ଜି (5G)କଭରେଜ୍ ଏବେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ARPU ୨୦୩୨ ସୁଦ୍ଧା ୩୭୦ ରୁ ୩୯୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଅନ୍ୟପଟେ,ରିଚାର୍ଜ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଏୟାରଟେଲର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଏମ୍ଡି ଗୋପାଳ ଭିଟ୍ଟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିବି ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍। ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ରେ କିଛି ନୂଆ ଆସେ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ତେବେ, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଦି ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତ ସବୁ କମ୍ପାନୀରେ ଏକାପରି ରହିଛି। ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆର ସିଇଓ ଅଭିଜିତ୍ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀମାନେ କ’ଣ କରନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭର କରିବ। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତେବେ, ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଭାରି ପଡିବ।