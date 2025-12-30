Jio Recharge Plan: ଜିଓ ଆଣିଲା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ, ମାତ୍ର ୪୪ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରି ବର୍ଷ ସାରା ରୁହନ୍ତୁ ଟେନସନ ଫ୍ରି

Trending Photos
Jio Recharge Plan: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜିଓ ଆଣିଲା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ। ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହେବା ସହିତ ଆପଣ କେବଳ ୪୪ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର SIMକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରଖିପାରିବେ। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର SIMକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମିଂ କଲ୍ ଏବଂ OTP ପାଇବେ। ତଥାପି ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ କଲ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ନମ୍ବରକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଆପଣ କ’ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ କେବଳ ୪୪ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର Jio SIM ସକ୍ରିୟ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର Jio ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ୯୦ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଅଚଳ କରିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ମହଙ୍ଗା ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ୪୪ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର Jio SIM କୁ ପୂରା ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଇନକମିଂ କଲ୍ ଏବଂ OTP ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର Jio SIM 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଚାର୍ଜ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବରଟିକୁ ଅଚଳ କରି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଳ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର SIM ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଆପଣଙ୍କୁ ୧୧ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର Jio ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ୧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୧୦ ଜିବି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୯୦ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। କାରଣ ୧୧ ରିଚାର୍ଜ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ୧୧ ଚାରି ଥର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ।
₹୧୧ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ଏକ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ଯାହା ୧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୧୦ ଜିବି ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ୯୦ ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଆଯିବାର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଇନକମିଂ କଲ୍ ଏବଂ OTP ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୯୦ ଦିନ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ Jioକୁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ନମ୍ବର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ₹୪୪ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରଖିପାରିବେ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ୪୪ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ₹11 ରିଚାର୍ଜ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପରେ କିଛି GB ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନୀତିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କେବଳ ୧୧ ପ୍ଲାନ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲାନକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ଲାନକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ₹44 ରେ ଆପଣଙ୍କର Jio ନମ୍ବରକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିପାରିବେ।