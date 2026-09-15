Add Zee Business As A Preferred Source
App

Jio ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏକ ବର୍ଷ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ...

କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଯୁଗ୍ମ ବିବୃତିରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। Jio ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ MyJio ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ Canva Pro କିମ୍ବା Canva Pro Liteର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ବିଶେଷକରି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଯୋଗୀ ହେବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 15, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:32 PM IST
Jio ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏକ ବର୍ଷ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5