Jio ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏକ ବର୍ଷ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ...

Jio ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Canvaର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସୁବିଧା ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। Jio ଏବଂ Canva ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂଆ ସହଯୋଗ ଅଧୀନରେ ଏହି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି।
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଯୁଗ୍ମ ବିବୃତିରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। Jio ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ MyJio ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ Canva Pro କିମ୍ବା Canva Pro Liteର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ବିଶେଷକରି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଯୋଗୀ ହେବ।
Canvaର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେବାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହିତ AI ଆଧାରିତ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପେଶାଦାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ।
ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିରଣ ଥୋମାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, Canva ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ AI ଆଧାରିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ଏକ କ୍ଲିକ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କ୍ରିଏଟର, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଭାଷାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ସହ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇପାରିବେ।
ସେହିପରି Canvaର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା COO କ୍ଲିଫ୍ ଓବ୍ରେକ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, Jio ସହିତ ଏହି ସହଭାଗିତା ଭାରତରେ Canvaର ଯାତ୍ରାର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ Canvaର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ।