Reliance Jio IPO: ଜିଓର ମାଗଣା ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂ ଅଫର ଯୋଜନା ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ୪G ସେବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୨ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୫G ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଜି ଜିଓ ୨୨ଟି ଟେଲିକମ୍ ସର୍କଲରେ ୪G, ୪G+ ଏବଂ ୫G NR ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ୬G ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରୁଛି।
Trending Photos
Reliance Jio IPO: ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ୪୮ତମ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ, ଏହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଜିଓର IPO ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି IPO ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି IPO ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଅନଲକ୍ କରିବ। ଜିଓ ୨୦୧୬ରେ ମାଗଣା ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂ ସେବା ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଇନଫୋକମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍, ଜିଓ ୨୦୧୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ଲଞ୍ଚ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା। ଜିଓ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅପରେଟର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି।
ଜିଓର ମାଗଣା ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂ ଅଫର ଯୋଜନା ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ୪G ସେବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୨ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୫G ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଜି ଜିଓ ୨୨ଟି ଟେଲିକମ୍ ସର୍କଲରେ ୪G, ୪G+ ଏବଂ ୫G NR ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ୬G ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରୁଛି।
୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ Jioର ଆୟ
FY26ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଲାଭ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭,୧୧୦କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଯାହା ତ୍ରୈମାସିକରେ ୫,୬୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ରାଜସ୍ୱ ୧୮.୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪୧, ୦୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଏହା ୩୪,୫୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତି ଉପଭୋକ୍ତା ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ ବା ARPU ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୮୧.୭ଟଙ୍କାରୁ ୨୦୮.୮ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।
ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ତଥ୍ୟ...
ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚୁରତା ଏବଂ ଶସ୍ତାତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ।
ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏକତ୍ର ଚଳାଇଛି: ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଜିନୋମିକ୍ସ, AI ଏବଂ ଗଭୀର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା।
AI ହେଉଛି ଆମ ପିଢ଼ିର କାମଧେନୁ ଗାଈ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏହାକୁ ଏହାର ଶକ୍ତି, ଖୁଚୁରା, ଟେଲିକମ୍ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମିଲ କରୁଛି।
ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାର GDP ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ୪-୫ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୫ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ୧୦.୭୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
EBITDA ୧.୮୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ନିଟ୍ ଲାଭ ୮୧,୩୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ସରକାରୀ କୋଷାଗାରରେ ଅବଦାନ ୨.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୬.୮ ଲକ୍ଷ, ଯାହା ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ।
AGM ସମୟରେ ରିଲାଏନ୍ସ ସେୟାର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଆଜି ରିଲାଏନ୍ସର ସେୟାର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ସହିତ କାରବାର କରୁଛି। ସକାଳେ ଏହା ୧୩୮୧ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ୧୪୦୩ ଟଙ୍କା ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ୧.୫% ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୩୬୭ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। ଗତ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ୧୫ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ରିଲାଏନ୍ସ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର କମ୍ପାନୀ
ରିଲାଏନ୍ସ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର କମ୍ପାନୀ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ଉନ୍ନତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କମ୍ପୋଜିଟ୍ସ, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ଏବଂ ଖୁଚୁରା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
Also Read: Chandra Gochar 2025: କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ...୩ ରାଶି ହେବେ ଧନବାନ ସହ ଭାଗ୍ୟବାନ
Also Read: Hairfall During Monsoon: ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବର୍ଷାଦିନେ କାହିଁକି ବେଶି ଝଡ଼େ କେଶ...ଉପାୟ କ'ଣ?