JNU ରେ ପୁଣି ହଙ୍ଗାମା; ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଲୋଗାନ

JNU objectionable slogans: ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (JNU)ରେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୫ ତାରିଖ ରାତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୨୦୨୦ JNU ହିଂସାର ଷଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାବରମତୀ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୩୦-୩୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ (JNUSU) ସହିତ ଜଡିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସୋମବାର ରାତିରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘଟଣାରେ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ (ଉତ୍ତର) ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠିରେ ଜେଏନୟୁ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରେ ଜେଏନୟୁଏସୟୁ ସହ ଜଡିତ ଛାତ୍ରମାନେ 'ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଗରିଲା ଢାବା' ଶୀର୍ଷକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉମର ଖାଲିଦ ଏବଂ ଶାର୍ଜିଲ ଇମାମଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କୋର୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ, ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅବମାନନା, ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ JNU ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ JNUର ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ (ଉତ୍ତର) ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC) ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ FIR ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଅଦିତି ମିଶ୍ର ଏବଂ ଗୋପିକା ବାବୁଙ୍କ ସମେତ ନଅ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ।
ପ୍ରଶାସନ ଭିଡିଓକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲା ରାଜନୈତିକ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଏହି ଘଟଣାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛି।