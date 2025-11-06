JNUରେ ପୁଣି ବାମପନ୍ଥୀର କମାଲ, ସଭାପତି ସମେତ ସମସ୍ତ ୪ ଆସନରେ ବିଜୟୀ, ABVP କୁ ବଡ଼ ଝଟକା

JNUSU Election Result 2025: ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
Trending Photos
JNUSU Election Result 2025: ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ବାମପନ୍ଥୀ ସଭାପତି ପଦ ସମେତ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ଆସନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ABVP ଗତବର୍ଷ ଜିତିଥିବା ଗୋଟିଏ ଆସନକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଛି।
ଏଥର ଅଦିତି ମିଶ୍ର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଥିଲେ କେ.ଗୋପିକା ଉପ-ସଭାପତି, ସୁନୀଲ ଯାଦବ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଦାନିଶ ଅଲି ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନସାରା ଭୋଟ ଗଣତି ସମୟରେ ବାମପନ୍ଥୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ବାମପନ୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଦିତି ଶର୍ମା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତି ସମାପ୍ତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବିଜୟୀ ଫଳାଫଳ ପାଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (JNU)ର ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କମିଟି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବାମ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଡିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାମ ମେଣ୍ଟ ସବୁଥିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।