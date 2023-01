Joshimath Sinking: ମାଟିରେ ମିଶିବକି ଦେବଭୂମି ? ଯୋଶୀମଠ ପରେ ଦବିଲାଣୀ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ,ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

Joshimath Sinking: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଐତିହାସିକ ସହର ଜୋଶୀମଠ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିପଦ ମାଡିଆସୁଛି । ରାସ୍ତା, ଘର ଓ ଦୋକାନ ଗୃହ ଫାଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି ଯାହା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପଡିଛି। ଏହି ସମୟରେ,ଜୋଶୀମଠ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଚାମୋଲିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚାମୋଲିର କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହୁଗୁନା ନଗର କଲୋନୀରେ ଥିବା ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ।ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘର ଫାଟିବାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।

ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିମାଂଶୁ ଖୁରାନା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଶୀମଠରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏକ ଟିମ୍‌ ସମେତ ୨ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍‌ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଯୋଶୀମଠ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ଶୁଖିଲା ରାସନ୍‌ କିଟ୍‌ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ଅଧୀନରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘରକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ଛକି ମରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି।

ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ଯୋଶୀମଠକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ‌ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲଭାବେ ଅନୁ୍ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନ୍‌ଡିଏମ୍‌ଏ (ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ) ଯୋଶୀମଠ ସ୍ଥିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଚିବ ରଂଜିତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ‌ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ୮ ଜଣିଆ ଟିମ୍‌ ଯୋଶୀମଠରେ ସର୍ଭେ କରିବାପରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଶୀମଠରେ ସ୍ଥିତି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୭ ପୃଥକ୍‌ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍‌ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି।

#WATCH | Chamoli, Uttarakhand: Amid the issue of land subsidence in Joshimath, cracks also seen on some houses in Bahuguna Nagar of Karnaprayag Municipality. pic.twitter.com/hwRfFcwhJy

