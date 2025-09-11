Journalist Fined: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା

Journalist Fined: ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଗାର୍ଗୀ ରାୱତଙ୍କୁ ଏକ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା।
Journalist Fined: ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ Xଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୯ରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ମାନହାନି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ଏନଡିଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ଗାର୍ଗୀ ରାୱତଙ୍କୁ ଟିପ୍ପଣୀକାର ଅଭିଜିତ ଆୟର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ଆୟର ମିତ୍ର ଗାର୍ଗୀ ରାୱତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ କାରଣ ସେ Xଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗାର୍ଗୀ ଏବଂ ଓକିଲ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଆରୋରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଜିତ ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଆରୋରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ସେହି ପୋଷ୍ଟକୁ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାର୍ଗୀ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିଜିତ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ଗାର୍ଗୀ ରାୱତଙ୍କୁ କେବଳ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅଭିଜିତ ଏପରି ବିବାଦରେ ଅନେକ ଥର କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ହେବ ଜରିମାନା
କୋର୍ଟ ଗାର୍ଗୀଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜରିମାନା ପୈଠ ନହୁଏ ତେବେ ଗାର୍ଗୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଜରିମାନା ରାଶି ଉପରେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ଓକିଲ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଆରୋରା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାମଲାରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦାବିରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ।
A Delhi court recently ordered NDTV journalist Gargi Rawat to pay ₹10,000 as damages to Abhijit Iyer-Mitra for liking a defamatory tweet alleging that he had been accused of rape.
In an order passed on Sept 8, the Court said that it was quantifying the damages at ₹10,000… pic.twitter.com/Hrljq5owOJ
— Bar and Bench (@barandbench) September 10, 2025
ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ୨୦୧୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସାମ୍ବାଦିକ ରାଣା ଆୟୁବ ଦି ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଅଭିଜିତ ଆୟର ମିତ୍ରଙ୍କ ଆର୍ଟିକିଲ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଜିତ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲଟି ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଆର୍ଟିକିଲର ଜବାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାଣା ଆୟୁବ ଏହାକୁ ଏକ ହିଟ୍ ଜବ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ ଉପରେ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଆରୋରା ରାଣା ଆୟୁବଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦାତା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗାର୍ଗୀ ରାୱତ ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଗାର୍ଗୀଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
କ’ଣ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ?
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନହାନି ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ପୋଷ୍ଟଟି ଏବେ ବି ଗାର୍ଗୀ ରାୱତଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ପୁନଃପ୍ରକାଶନ ପରି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାର୍ଗୀ ରାୱତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ବଡ଼ ନାମ। ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।