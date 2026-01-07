journalist Sheela Pattnaik Death Update:OHRCରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସାମ୍ବାଦିକା ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମାଲା

Advertisement
journalist Sheela Pattnaik Road Accident Update: ଗତକାଲି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକା ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣକ ଏ-କ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ (Odisha Human Rights Commission) ଓଡ଼ିଶା ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଉଭୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 07, 2026, 03:21 PM IST

journalist Sheela Pattnaik Road Accident Update: ଗତକାଲି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକା ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣକ ଏ-କ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ (Odisha Human Rights Commission) ଓଡ଼ିଶା ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଉଭୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦିର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଲି ରଖାଯାଇଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଫଳରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଏ-ଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା। ଏ-ହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ। ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରୁ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସାମ୍ବାଦିକା ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲ। ଏ-ହି ସମୟରେ ପିପିଲି ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ ପଛପଟୁ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ପରେ ସ୍କୁଟି ପ୍ରାୟ ୨୦ ମିଟର ଯାଏଁ ଘୋଷାଡି ନେଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି, ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ମହିଳା ଜଣର ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେପଟେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଲିସ୍ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପିପିଲି ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମହଲରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି

