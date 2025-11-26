Oil Prices Fall Prediction: ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍-ଏଲପିଜି!ଏତିକି ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ

Oil Prices Fall Prediction: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍, ଡିଜେଲ୍, ଏବଂ ଏଲପିଜି ଦର ବଡ଼ ଆକାରରେ ଖସିପାରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଶୌଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବୃହତ ଆକାରରେ ହ୍ରାସ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Trending Photos
Oil Prices Fall Prediction: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍, ଡିଜେଲ୍, ଏବଂ ଏଲପିଜି ଦର ବଡ଼ ଆକାରରେ ଖସିପାରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଶୌଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବୃହତ ଆକାରରେ ହ୍ରାସ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଧା ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ୩୦ ଡଲାର କୁ ଖସିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଜେପି ମୋର୍ଗାନ। ଜେପି ମୋର୍ଗାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ବବ୍ୟାପି ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯୋଗାଣ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଉଛାଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ALSO READ: Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍; ଭରି ପିଛା ରହିଛି...
ALSO READ: Petrol Diesel Price Today: ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍;ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଲିଟରକୁ ରହିଛି....
ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଖବର। କାରଣ ଭାରତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ତୈଳ ଆମଦାମୀ କରିଥାଏ। ଅଶୋଧିକ ତୈଳ ଦର ଖସିବା ଦ୍ବାରା ଭାରତ ବୃହତ ମାତ୍ରାରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଜୟ କରିବ। ଜେପି ମୋର୍ଗାନ୍ ର ନୂଆ ଅନୁମାନ ମୁତାବକ, ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷରେ ତେଲ ଚାହିଦା ବଢିବ। ଏହାସହିତ ଉତ୍-ପାଦନ ବି ଦ୍ରୃତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଶେଷକରି, ଓପେକ୍+ ଦେଶ ଗୁଡିକ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକ ବି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବେ। ବଜାରରେ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବ ଏବଂ ଦର ଖସିବ। ୨୦୨୫ ରେ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପି ତୈଳ ଚାହିଦା ୦.୯ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ୍ ବଢିବ। ମୋଟ୍ ଚାହିଦା ୧୦୫.୫ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପହଞ୍ଚିବ।