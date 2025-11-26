Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3018838
Zee OdishaOdisha Trending

Oil Prices Fall Prediction: ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍-ଏଲପିଜି!ଏତିକି ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ

Oil Prices Fall Prediction: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍,  ଡିଜେଲ୍, ଏବଂ ଏଲପିଜି ଦର ବଡ଼ ଆକାରରେ ଖସିପାରେ।  ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଶୌଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବୃହତ ଆକାରରେ ହ୍ରାସ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:04 PM IST

Trending Photos

Oil Prices Fall Prediction: ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍-ଏଲପିଜି!ଏତିକି ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ

Oil Prices Fall Prediction: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍,  ଡିଜେଲ୍, ଏବଂ ଏଲପିଜି ଦର ବଡ଼ ଆକାରରେ ଖସିପାରେ।  ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଶୌଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବୃହତ ଆକାରରେ ହ୍ରାସ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।  ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଧା ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ୩୦ ଡଲାର କୁ ଖସିପାରେ  ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଜେପି ମୋର୍ଗାନ।  ଜେପି ମୋର୍ଗାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ବବ୍ୟାପି ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯୋଗାଣ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଉଛାଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 

ALSO READ: Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍; ଭରି ପିଛା ରହିଛି...

ALSO READ: Petrol Diesel Price Today: ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍;ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଲିଟରକୁ ରହିଛି....

Add Zee News as a Preferred Source

ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ  ଏହା ଭଲ ଖବର।  କାରଣ ଭାରତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ତୈଳ ଆମଦାମୀ କରିଥାଏ। ଅଶୋଧିକ ତୈଳ ଦର ଖସିବା ଦ୍ବାରା ଭାରତ ବୃହତ ମାତ୍ରାରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଜୟ କରିବ।  ଜେପି ମୋର୍ଗାନ୍ ର  ନୂଆ ଅନୁମାନ ମୁତାବକ, ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷରେ ତେଲ ଚାହିଦା ବଢିବ।  ଏହାସହିତ ଉତ୍-ପାଦନ ବି ଦ୍ରୃତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।  ବିଶେଷକରି, ଓପେକ୍+ ଦେଶ ଗୁଡିକ  ସହିତ  ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକ  ବି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବେ।  ବଜାରରେ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବ ଏବଂ ଦର ଖସିବ। ୨୦୨୫ ରେ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପି ତୈଳ ଚାହିଦା ୦.୯ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ୍ ବଢିବ। ମୋଟ୍ ଚାହିଦା ୧୦୫.୫ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପହଞ୍ଚିବ। 

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Oil Prices Fall Prediction
Oil Prices Fall Prediction: ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍-ଏଲପିଜି!ଏତିକି ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ ପେଟ୍
ICC T20 World Cup 2026
ICC T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି,ଏହି ଦିନ ହେବ ଭାରତ -ପାକିସ
Odisha news
Odisha News:ବଢିବ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ୪...
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍;ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଲିଟରକୁ ରହିଛି....
Srimandir Winter ritual
ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି: ଶ୍ରୀଜିଉ ପିନ୍ଧିବେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର