Add Zee Business As A Preferred Source
App

JPSC ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା, AISA ନେତ୍ରୀ ନେହା ବୋରାଙ୍କ ଉପରେ କାଳି ମାଡ଼

ଘଟଣା ପରେ ନେହା ବୋରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ୨୦ ଜୁଲାଇରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଁସୁ ଗ୍ୟାସ ଗୋଳା ଓ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପଛକୁ ହଟିନଥିଲେ, ସାଧାରଣ ସ୍ୟାହି ଆକ୍ରମଣ ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 07, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:53 PM IST
JPSC ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା, AISA ନେତ୍ରୀ ନେହା ବୋରାଙ୍କ ଉପରେ କାଳି ମାଡ଼
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Road Accident: ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୮ ଜଣ ଆହତ
2
3
4
5