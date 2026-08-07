JPSC ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା, AISA ନେତ୍ରୀ ନେହା ବୋରାଙ୍କ ଉପରେ କାଳି ମାଡ଼

JPSC Protest News: ଝାରଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିରେ ଚାଲିଥିବା JPSC (ଝାରଖଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ) ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାମପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ AISAର ସଭାପତି ନେହା ବୋରାଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସ୍ୟାହି ଫିଙ୍ଗିଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପିଟିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ହିରାସତକୁ ନେଇଥିଲା।
ଘଟଣା ପରେ ନେହା ବୋରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ୨୦ ଜୁଲାଇରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଁସୁ ଗ୍ୟାସ ଗୋଳା ଓ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପଛକୁ ହଟିନଥିଲେ, ସାଧାରଣ ସ୍ୟାହି ଆକ୍ରମଣ ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଝାରଖଣ୍ଡ ସହ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଲେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବାବଦେହ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି, ଆସନ୍ତା ୧୦ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ AISA ସମର୍ଥନ କରିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
#WATCH | Ranchi, Jharkhand | Ink thrown at president of the All India Students Association, Neha Bora
She says, "On 20th July, tear gas shells were thrown at us, pellet guns were used against us, when we did not get scared, then what can this ordinary ink do to us?..." pic.twitter.com/CBF83Ng5Ea
— ANI (@ANI) August 7, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ, ଝାରଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ସଠିକ୍ ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
JPSC ପରୀକ୍ଷାର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସ୍ୟାହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।