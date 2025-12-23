Junior Accountant in DA Case କନିଷ୍ଠ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ଆଖି ଖୋସିଲାଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି, ଜେଲ ଗଲେ

Trending Photos
ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କନିଷ୍ଠ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ମପତ୍ତିଠୁଳ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଠିକଣା ଜାଣିବାକୁ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରିକ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ଆୟବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବହୁମହଲା କୋଠା, ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଜିମ୍, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ରେ ଗୋଟିଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ରେ ଗୋଟିଏ କୋଠା, ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ୪ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍, ୧୭୫ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୪୩ଲକ୍ଷ ୮୧ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାକୁ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ।