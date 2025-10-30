Advertisement
Next CJI: ସିଜେଆଇ ଗଭାଇଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି? ସରକାର କଲେ ଘୋଷଣା

Next CJI: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ (CJI) ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ (Justice Surya Kant) ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 30, 2025, 07:25 PM IST

Justice Surya Kant
Justice Surya Kant

ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର.ଗଭାଇ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଅବସର ନେବେ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୨୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।"

ପୂର୍ବରୁ ସିଜେଆଇ ଗଭାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜେଆଇ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଜେଆଇଙ୍କ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ୨୩ ନଭେମ୍ବରରେ ସିଜେଆଇ ଗଭାଇଙ୍କ ଅବସର ପରେ ୨୪ ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତର ୫୩ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ୧୪ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସିଜେଆଇ ଗଭାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜେଆଇ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ତଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠତମ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗାଭାଇ ଭାରତର ୫୩ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି।" ୨୪ ମଇ ୨୦୧୯ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୫ ମାସ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ୯ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ଅବସର ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅବସର ବୟସ ୬୫ ବର୍ଷ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଏକ ସେଟ୍, କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓର୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଚିଠି ବର୍ତ୍ତମାନର CJI ୬୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପଠାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ୧୦ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୬୨ ରେ ହରିୟାଣାର ହିସାର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୪ ମଇ ୨୦୧୯ ରେ ଶୀର୍ଷ ଅଦାଲତର ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ।

 

