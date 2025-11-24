Advertisement
ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓକିଲରୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ: ଆଜି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ

ଆଜି ଦେଶର ୫୩ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ୬୫ ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍‍ ଆସନ୍ତା ୧୫ ମାସ ଯାଏ ସେ ପାଲଟିବେ ଭାରତର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ଭାରତୀୟ

Nov 24, 2025
  • ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ,  ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍‍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ବଗାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ପରେ ଆଜି ଜଷ୍ଟିସ କାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ୬୫ ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍‍ ଫେବୃୟାରୀ ୯, ୨୦୨୭ ଯାଏ ସେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେବେ।

ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓକିଲରୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ: ଆଜି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଦେଶର ୫୩ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ୬୫ ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍‍ ଆସନ୍ତା ୧୫ ମାସ ଯାଏ ସେ ପାଲଟିବେ ଭାରତର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ।

ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ,  ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍‍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ବଗାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ପରେ ଆଜି ଜଷ୍ଟିସ କାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ୬୫ ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍‍ ଫେବୃୟାରୀ ୯, ୨୦୨୭ ଯାଏ ସେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେବେ।

ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଏକ ସାଧାରଣ କୋର୍ଟରେ ଓକିଲ ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜର ଆଇନ ପେସା। ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ହରିୟାଣାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ସେ ଆଇନ ପେସାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ହରିୟାଣାରାଜ୍ୟର ହିସାର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓକିଲ ଭାବେ। ଏହାପରେ ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ।

ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦେଓ୍ୱାନୀ ମାମଲାର ବିଶାରଦ ପାଲଟିଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତଙ୍କୁ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ୍‍ ଜେନେରାଲ ପଦବୀ ମିଳିଥିଲା। ଏତେ କମ୍‍ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀ ହାସଲ କରିବା ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ଥିଲା। ଜାନୁୟାରୀ ୯, ୨୦୦୪ ଯାଏ ସେ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ତା ପରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ- ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ୨୪ ମୋ’ ୨୦୧୯ରେ ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ସୁପ୍ର୍ରିମୋର୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳିଥିଲା।  

ନିଜର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଟି କୋଣକୁ ଛୁଇଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ଏସ୍‍ଆଇଆର୍‍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ବାଦ୍‍ ପଡ଼ିଥିବା ୬୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ହେଉ ବା ଧାରା ୩୭୦ର ଉଚ୍ଛେଦ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୁଣାଣି  ସବୁଥିରେ ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ତ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ  ବିଚାର ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତ ଓ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସାମୟିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେଥିରେ ଜଷ୍ଟିସ୍‍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୧୫ ମାସ ଯାଏ ଏହି ଧାରାରେ ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ।  

