'୯୯% ଭୁଲ୍ ପୁରୁଷଙ୍କର ରହିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ...'ଅତୁଲ ସୁଭାଷ ଜୀବନ ହାରିବା ନେଇ କଙ୍ଗନା ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ

Atul Subhash Death Case: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅତୁଲ ସୁଭାଷଙ୍କ ମାମଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହେଡଲାଇନରେ ରହିଛି। ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତୁଲ ସୁଭାଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଭିଡିଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରାଇଛି। ଏଂବ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ପୁରୁଷମାନେ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ।

ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କ ଏକ ବଡ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଅଟେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ସମାଜବାଦ ଏବଂ ନାରୀବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥିଲା, ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ। ତଥାପି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଖରାପ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦାହରଣର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ୯୯% ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଥାଏ।"

#WATCH | Delhi | On Atul Subhash suicide case, BJP MP Kangana Ranaut says, “I am shocked. His video is heart-wrenching…. The case is infested with communism, socialism, and feminism. The extortion of crores which was beyond his capacity is condemnable... Nevertheless, we cannot… pic.twitter.com/lwIkH2QOZc

— ANI (@ANI) December 11, 2024