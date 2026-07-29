Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Kangana Ranaut: ଯୁବତୀଙ୍କୁ ‘ଗଟର ଜେନେରେସନ୍’ କହିଲେ କଙ୍ଗନା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ

Kangana Ranaut: ଯୁବତୀଙ୍କୁ ‘ଗଟର ଜେନେରେସନ୍’ କହିଲେ କଙ୍ଗନା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ

ସେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଶ୍ଚାତିକରଣ ପ୍ରଭାବିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା କିଛି ଯୁବତୀ ନିଶା, ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଅନେକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଙ୍ଗନା ଲେଖିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 29, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:21 AM IST
Kangana Ranaut: ଯୁବତୀଙ୍କୁ ‘ଗଟର ଜେନେରେସନ୍’ କହିଲେ କଙ୍ଗନା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପେଲେଟ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, CRPF ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ
neet paper leak23 min ago
2
Prahlad Joshi1 hr ago
3
imd rain alert1 hr ago
4
Banakalagi NitiJul 28
5
top 10 news todayJul 28