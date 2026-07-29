/Kangana Ranaut: ଯୁବତୀଙ୍କୁ ‘ଗଟର ଜେନେରେସନ୍’ କହିଲେ କଙ୍ଗନା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ

Kangana Ranaut: ଭାଜପା ସାଂସଦ ଓ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର କିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ‘ଗଟର ଜେନେରେସନ୍’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିବା ସହ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
କଙ୍ଗନା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଯୁବତୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରମୁଖୀ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ ମହିଳା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଉପରେ ଭାର ପକାନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଶ୍ଚାତିକରଣ ପ୍ରଭାବିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା କିଛି ଯୁବତୀ ନିଶା, ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଅନେକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଙ୍ଗନା ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଙ୍ଗନା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ Gen Z ପିଢ଼ିର ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଭାଷା ଓ ଆଚରଣକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପରିବାରିକ ସଂସ୍କାର ଓ ପାଳନପୋଷଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
ସେହିପରି, ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ କଙ୍ଗନା କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା କିମ୍ବା ରଖିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସଂସଦ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ, ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ।
କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। କେହି ତାଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଅପମାନଜନକ ଓ ସାଧାରଣୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।