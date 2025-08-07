Kapil Sharmas Cafe: କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡା କାଫେରେ ପୁଣି ଗୁଳିମାଡ଼

Kapil Sharmas Cafe: କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡା କାଫେରେ ପୁଣି ଗୁଳିମାଡ଼

Kapil Sharma Cafe: ଗୁରୁବାର ଦିନ କମେଡିଆନ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡା ସ୍ଥିତ କାଫେ 'କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେ' ଉପରେ ପୁଣି ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ସମୟରେ କାଫେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ କେହି ଆହତ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:41 PM IST

କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡା କାଫେ
Kapil Sharma Cafe Firing: ଗୁରୁବାର ଦିନ କମେଡିଆନ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡା ସ୍ଥିତ କାଫେ 'କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେ' ଉପରେ ପୁଣି ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ସମୟରେ କାଫେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ କେହି ଆହତ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡୀ ଢିଲୋନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି।

ଗୋଲ୍ଡି ଢିଲୋନ୍ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, "ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସତ ଶ୍ରୀ ଅକାଲ, ରାମ ରାମ। ଆଜି ସରେରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ 'କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେ'ରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ଶୁଣା ଯାଇ ନଥିଲେ ତେଣୁ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପଡିଲା। ଯଦି ସେ ପୁଣି ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଆଯିବ।"

କାନାଡାର ବ୍ରିଟିଶ କଲମ୍ବିଆ ପ୍ରଦେଶର ସରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ କାଫେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେସ୍ତୋରାଁ  ଏବଂ ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ଖୋଲିଥିଲା।

ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ 'କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେ'ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହରଜିତ ସିଂହ ଲାଡି ଏହା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ହରଜିତ ସିଂହ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA)ର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ବବର ଖାଲସା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ (BKI) ସହିତ ଜଡିତ।

