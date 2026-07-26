/କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ: ‘ଅପରେସନ ସଫେଦ ସାଗର’ରୁ ‘ଶେରଶାହ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାର୍ଗିଲ ଯବାନଙ୍କ ବୀରଗାଥା କହୁଛି ସିନେମା

Kargil Vijay Diwas: ଆଜି କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ୧୯୯୯ ମସିହାର କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଗିଲର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଟାଇ ଭାରତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ।
ଏହି ବୀରଗାଥାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ପରଦାରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଆସିଛି। ଏବେ ଆସୁଥିବା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ‘Operation Safed Sagar’ ପୁଣିଥରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଐତିହାସିକ ଅବଦାନକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।
ALSO READ: Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
ଏହି ସିରିଜ୍ର ନାମ ୧୯୯୯ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ‘ଅପରେସନ ସଫେଦ ସାଗର’ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆରୋଜ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ର ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ସାହସିକ ଅଭିଯାନ ଓ ଆକାଶପଥରେ ଭାରତର ବିଜୟ କାହାଣୀ ଦେଖାଯିବ। ସିରିଜ୍ରେ ଜିମି ଶେରଗିଲ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଅଭୟ ବର୍ମା, ଦିଆ ମିର୍ଜା ଓ ପ୍ରଜକ୍ତା କୋଲିଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ‘Shershaah’ (2021) ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ବିଜେତା ଶହୀଦ କ୍ୟାପଟେନ୍ ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ବାତ୍ରାଙ୍କ ସାହସ, ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ୫୧୪୦ ଓ ପଏଣ୍ଟ ୪୮୭୫ ଦଖଲର ବୀରଗାଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ‘LOC: Kargil’ (2003) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅପରେସନ ବିଜୟକୁ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଆଧାରରେ ପରଦାରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଜେ.ପି. ଦତ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅଜୟ ଦେବଗନ, ସୈଫ ଅଲି ଖାନ ଓ ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟିଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ତାରକା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।
‘Gunjan Saxena: The Kargil Girl’ (2020) ଫିଲ୍ମରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଅଧିକାରୀ ଗୁଞ୍ଜନ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ସାହସିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆହତ ସୈନିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, ରସଦ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ ନଜରଦାରି ଅଭିଯାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ‘Tango Charlie’ (2005), ‘Lakshya’ (2004) ଏବଂ ମଲୟାଲମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘Kurukshetra’ (2008) ମଧ୍ୟ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ସାହସ, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ବଳିଦାନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ।
କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀରତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମର ଅମର କାହାଣୀ ସହ ପୁଣିଥରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି।