Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ: ‘ଅପରେସନ ସଫେଦ ସାଗର’ରୁ ‘ଶେରଶାହ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାର୍ଗିଲ ଯବାନଙ୍କ ବୀରଗାଥା କହୁଛି ସିନେମା

କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ: ‘ଅପରେସନ ସଫେଦ ସାଗର’ରୁ ‘ଶେରଶାହ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାର୍ଗିଲ ଯବାନଙ୍କ ବୀରଗାଥା କହୁଛି ସିନେମା

ଏହି ବୀରଗାଥାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ପରଦାରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଆସିଛି। ଏବେ ଆସୁଥିବା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ‘Operation Safed Sagar’ ପୁଣିଥରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଐତିହାସିକ ଅବଦାନକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 26, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:46 AM IST
କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ: ‘ଅପରେସନ ସଫେଦ ସାଗର’ରୁ ‘ଶେରଶାହ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାର୍ଗିଲ ଯବାନଙ୍କ ବୀରଗାଥା କହୁଛି ସିନେମା
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news31 min ago
2
Petrol Diesel price51 min ago
3
neet ug 20261 hr ago
4
imd rain alert2 hrs ago
5
gujarat flood3 hrs ago