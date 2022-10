BJP Minister Slaps Woman: ସମସ୍ୟା ନେଇ ଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତଥାପି ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ମହିଳା

Karnataka Minister slaps video: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାସଭରାଜ ବମ୍ମାଇ (Basavaraj Bommai) ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରେ ଅଛନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭି ସୋମନ୍ନାଙ୍କ (V Somanna) ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମହିଳା ନିଜ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରଣଦୀପ ସିଂ ସୁରଜେୱାଲା (Randeep Surjewala) କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଜେପି ନେତା (BJP leader) ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅହଂକାର ସୀମାଟପି କଥା କହୁଛି ।

ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚାମରାଜନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣ୍ଡଲୁପେଟ ତାଲୁକରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସୂଚନାନୁସାରେ, ଜଣେ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜମିର ମାଲିକାନା ହକର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଭି ସୋମନ୍ନାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଡ଼ ଖରାପ ହୋଇ ଗଲା ଓ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ।

ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅସହଜ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ପୀଡିତା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଥରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲେ ଓ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

Karnataka BJP Minister V Somanna slaps a woman who had come to tell her grievances. pic.twitter.com/Zsla3AAXAW

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) October 23, 2022