Amitabh Bachchan KBC: ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରିଆଲିଟି କ୍ୱିଜ୍ ଶୋ 'କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡପତି'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଗମେଣ୍ଟ 'କେବିସି ଜୁନିଅର ଶୋ'କୁ ଏକ ପିଲା ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
Amitabh Bachchan KBC: ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରିଆଲିଟି କ୍ୱିଜ୍ ଶୋ 'କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡପତି'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଗମେଣ୍ଟ 'କେବିସି ଜୁନିଅର ଶୋ'କୁ ଏକ ପିଲା ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗରର ଇଶିତ ଭଟ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେହି ଭାବି ନ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଇଶିତ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହି ପିଲାଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛି। ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଅସଭ୍ୟତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ
କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତିର ହଟ୍ ସିଟ୍ ରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜିତି ନପାରି ଥିବା ଇଶିତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ୮୩ ବର୍ଷୀୟ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପ୍ରତି 'ଅଭଦ୍ର' ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ନୁହଁ ଉତ୍ତର ଲକ୍ କରନ୍ତୁ।" କେତେବେଳେ ନିଜ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଈଶିତ ଅମିତାଭଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ମୋତେ ନିୟମ-ଫିୟମ ବୁଝାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣେ।" ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବିକୁ ନେଇ ପିଲାଟି ପ୍ରବଳ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛି।
The boy Ishit Bhatt Interrupts Amitabh Bachchan on KBC, Exits with Zero.
While everyone is furiously reacting over this child's behaviour blaming his parents, let me tell you that generation by generation from bad to worse are being born! Analyse yourself with your parents!!! pic.twitter.com/xztIzF5Q1t
— Mr.X (@X_fromIndia) October 12, 2025
ଜଣେ ୟୁଜର KBC ଜୁନିଅରର ଏକ ଏପିସୋଡରେ ଏହି ପିଲାର ଅସଭ୍ୟ ଆଚରଣର ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ବହୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟକ ଶେଷ ଥିଲା। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ, ବରଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରତା, ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଚାର ଶିକ୍ଷା ନଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଅସଭ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନ ଜିତିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରିବ।" ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମହାଶୟ, ଯଦି ମୋ ମାଆ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ମୋତେ ଚାରି ଥର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥାନ୍ତେ।"
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କାହାର ନାମ ନ ନେଇ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର କହିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ।" ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମହାଶୟ, ଯେତେବେଳେ ଏପରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କହିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦୁଇଥର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା।"
T 5530 - कुछ कहने को है नहीं, बस स्तब्ध !!!
— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 12, 2025
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମହାଶୟ, ଆପଣ ଏହି ପିଲାକୁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭୂତନାଥ ରୂପ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା।" ଜଣେ ଫଲୋଅର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା, ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ।" ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସେହି ପିଲାଟି ଅସଭ୍ୟ ଥିଲା, ମହାଶୟ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦୁଇଥର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା।"