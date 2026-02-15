Kedarnath Temple: ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ଖୋଲିବ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର କପାଟ...

ପ୍ରତିବର୍ଷ, ବଦ୍ରିନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବାର ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କପାଟ ଖୋଲିବା ନେଇ ଫେବୃଆରୀ ୧୫, ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Kedarnath Temple: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ସନାତନ ଧର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ୧୨ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, କେଦାରନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର କେବଳ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ, ବଦ୍ରିନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବାର ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କପାଟ ଖୋଲିବା ନେଇ ଫେବୃଆରୀ ୧୫, ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
କେଦାରନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର ୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ଖୋଲିବ:
ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାର ୨୨ ଏପ୍ରିଲ ବୁଧବାର ଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ଦିନ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ତାରିଖ ପରେ, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଖୋଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରଦିନ। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ୧୯ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବା ନେି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।
କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ?
କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଇ ଦୂଜରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଭାଇ ଦୂଜ ୧୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ତେଣୁ ସେହି ଦିନ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
କେଦାରନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ତାହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ବିଜୟାଦଶମୀ ପାଖାପାଖି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ବଦ୍ରିନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଏକତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ।