Jitu Munda Case: ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗାଁ ସାରା ଭୋଜି ଦେଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା, ସୁଦ୍ଧି ଘରେ ଭାସିଲା ମଟନ, ଚିକେନ୍

Jitu Munda Case: ଏସବୁ ପୂଜା ହେବା ପରେ, ରାନ୍ଧି ଖାଇବାର ରହିଛି ପରମ୍ପରା । ପୂଜା ସମୟରେ ରୀତି, ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାରମ୍ପରିକ ପାନୀୟ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ । ଗାଁ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ କ୍ଷିଅର ହୋଇ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ହଳଦୀ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଓ ସପରିବାର ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 07, 2026, 04:42 PM IST

Jitu Munda Case: ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା । କାନ୍ଧରେ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳ ବୋହି ବିଶ୍ଵରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିବା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଡ଼ିଆନାଳି ଗାଁର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା, ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ସମାଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । କଙ୍କାଳ ବୋହିଥିବା କାରଣରୁ ଶୁଦ୍ଧି ନହେଲେ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିବାରୁ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଥିଲା । ଶେଷରେ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ, ନିଜ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ଭୋଜି ଭାତରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି ଜିତୁ ।

ଡ଼ିଆନାଳି ଗାଁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଟେଣ୍ଟ, ଚୁଲିରେ ବସିଛି ହଣ୍ଡା । ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଭାତ, ଡାଲି, ଚିକେନ୍ ଓ ଖଟା ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ । ଯାହାକୁ ଖାଇବେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜ୍ଞାତିକୁଟୁମ୍ବ । ହେଲେ, ନିଜ ସମାଜରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି, ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ୩ଟି କୁକୁଡ଼ା ଓ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ପୂଜା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା । ଏସବୁ ପୂଜା ହେବା ପରେ, ରାନ୍ଧି ଖାଇବାର ରହିଛି ପରମ୍ପରା । ପୂଜା ସମୟରେ ରୀତି, ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାରମ୍ପରିକ ପାନୀୟ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ । ଗାଁ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ କ୍ଷିଅର ହୋଇ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ହଳଦୀ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଓ ସପରିବାର ।

ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟିଛି ସହାୟତାର ସୁଅ । କିଏ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ତ, ଅନ୍ୟ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ । ଆଉ କିଏ ଲୁଗାପଟା ତ, ଅନ୍ୟ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ । ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ସେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହିତ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ଧୋତି ଏବଂ ଶାଢୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

