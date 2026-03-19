High Court: ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ସାମାଜିକ ହିଂସାରେ ଗଣାଯିବ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନ ମାମଲା

Kerala High Court: କୌଣସି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ହେବନି କିମ୍ବା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ହେବନି।
Trending Photos
Kerala High Court: କୌଣସି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ହେବନି କିମ୍ବା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ହେବନି। ନଚେତ୍ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ହିଂସା ବୋଲି ଧରାଯିବ। ମାଲାୟଲମ୍ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ୱେତା ମେନନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ଏଫଆଇଆରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସି.ଏସ୍. ଡିଆସ୍ ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନରୁ କଥିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ଓ ପ୍ରସାରଣ କୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ବିନା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ସାମାଜିକ ହିଂସାର ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୂପ। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଳାକାର ସଂଘର ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା।
''ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ 'ଅପମାନ' ଏକ ସାମାଜିକ ହିଂସା ବୋଲି ଧରାଯିବ''
କୋର୍ଟ, ଏଫଆଇଆର ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୋଗର ସମୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବା ଭଳି ସୂଚିତ କରୁଛି। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ, ଏଫଆଇଆର, ରେକର୍ଡରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇନର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚରିଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କରାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଥିଲେ ଯେ, କୌଣସି ଆଧାର କିମ୍ବା ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ବିନା ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ବଦନାମ କରିବା ସାମାଜିକ ହିଂସାର ଏକ ରୂପ।
କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ କରିବା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ, କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଫଆଇଆର ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣାପଡୁଥିଲା ଯେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବା ଏବଂ ପୋଲିସଠାରୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ବୈଧ ଥିଲା।
ପୂରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ’ଣ?
ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (IT) ଆଇନର ଧାରା ୬୭ (publishing or transmitting obscene material in electronic form)ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଟ୍ରାଫିକ (ନିବାରଣ)(Immoral Traffic (Prevention), Act) ଆଇନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏଫଆଇଆର୍ ସମୟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୁଭି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ (AMMA) ର ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ। ପରେ ସେ AMMA ର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କଣ୍ଡୋମ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ପାଲେରି ମାଣିକ୍ୟମ୍, ରଥିନିରବେଦମ୍ ଏବଂ କାଲିମାନ୍ନୁ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବେ ଅଙ୍ଗପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।