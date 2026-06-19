Add Zee Business As A Preferred Source
App

Free Bus Service: ଜୁନ୍ ୨୧ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ NEET ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା

Free Bus Service: ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହରର ୨୬ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ୧୦୮ ଟି ବସ୍ ପରିଚାଳନା କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ରହିପାରିବେ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 19, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:30 PM IST
Free Bus Service: ଜୁନ୍ ୨୧ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ NEET ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Free Bus Service: ଜୁନ୍ ୨୧ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ NEET ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା
free bus service6 min ago
2
Odisha news24 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
Odisha Thunderstorm Alert1 hr ago
5
Neet re exam2 hrs ago