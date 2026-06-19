Free Bus Service: (ଭୁବନେଶ୍ୱର) ଆସନ୍ତା ରବିବାର, ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ NEET ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଚଲାଇବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେହିଦିନ ଏହି ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହରର ୨୬ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ୧୦୮ ଟି ବସ୍ ପରିଚାଳନା କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ରହିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର NEET ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିପାରିବେ।
ଏହି ସେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଜେନାଙ୍କୁ 9237378658 ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ 9237378572 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।