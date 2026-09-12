Success Story Of Sharadendu Tiwari:ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ୪୬ ଲକ୍ଷର ଚାକିରି,ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି...

Success Story of Techi to Indian Soldier: ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ୪୬ ଲକ୍ଷର ଚାକିରି ଛାଡିଲେ ଯୁବକ। ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ଫିକା ପଡିଲା ଟଙ୍କାର ଲୋଭ! ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ତଥାପି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଶାର୍ଦେନ୍ଦୁ ତିୱାରୀ ଜଣେ ଏପରି ଯୁବକ ଯିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ଛାଡି ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଶରଦେନ୍ଦୁ ତିୱାରୀଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଟୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି ଖାସ୍ କଥା...
ଶାର୍ଦେନ୍ଦୁ ତିୱାରୀ
ଶାର୍ଦେନ୍ଦୁ ତିୱାରୀ କିଏ?
୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଶରଦେନ୍ଦୁ ତିୱାରୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନୀଳମଥାରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମୂଳତଃ ସୁଲତାନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପିପରଗାଁର। ସେ ହରିୟାଣାର ଚଣ୍ଡିମନ୍ଦିରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୪ରେ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ଫଳାଫଳରେ ୯୩.୧୦% ଏବଂ ୨୦୧୬ରେ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ଫଳାଫଳରେ ୭୯.୬୦% ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ପଞ୍ଜାବର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (UIET)ରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସ୍ନାତକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପଞ୍ଜାବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷାରେ M-Tech କରିଥିଲେ।
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ,ସେ ୪୬ ଲକ୍ଷ ଦରମା ସହିତ ଏକ ଚାକିରି ପାଇଲେ।
ଶାର୍ଦେନ୍ଦୁ ତିୱାରୀଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିଅର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇଗଲା। ସେ ଆଠ ମାସ ପାଇଁ Amazon EC2 ରେ ଜଣେ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଜେମିନି ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ (TCS)ରେ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତା’ପରେ Amazon Web Services (AWS) ରେ ଜଣେ AMS ଅପରେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,Amazon ରେ ତାଙ୍କର ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ ୪୬ ଲକ୍ଷ ଥିଲା। (Airbus) ଭଳି କର୍ପୋରେଟ୍ ସୁଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ,ସେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ କ୍ୟାରିଅର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ସାତ ଥର ବିଫଳ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ,ସେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ।
ସେନାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ସେ ସାତ ଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ସେ ମନୋନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଆଠ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରୁଟ୍ (TES କିମ୍ବା TGC) ମାଧ୍ୟମରେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସାମରିକ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଫିସର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀ (OTA) ରେ ତାଙ୍କର କମିଶନ ପାଇଥିଲେ।
ସେନାରେ ଯୋଗଦେବାର କାରଣ
ଶାର୍ଦେନ୍ଦୁଙ୍କ ସେନା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି:ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ଜଣେ ସୈନିକର ସାହସିକ ଜୀବନ। ତାଙ୍କ ପିତା, ସମ୍ମାନଜନକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରାଜ କୁମାର ତିୱାରୀ, ଅବସର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ୩୬ ବର୍ଷ ଧରି ସେନା ସେବା କୋର୍ପରେ ସେବା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ଶାର୍ଦେନ୍ଦୁଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ସେନାରେ ଯୋଗଦେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ଶାର୍ଦେନ୍ଦୁ କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃସାହସିକତା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ସେବାର ସୁଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲି।" ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର କମିଶନିଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ।