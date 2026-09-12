Add Zee Business As A Preferred Source
App

Success Story Of Sharadendu Tiwari:ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ୪୬ ଲକ୍ଷର ଚାକିରି,ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି...

Success Story of Techi to Indian Soldier: ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ୪୬ ଲକ୍ଷର ଚାକିରି ଛାଡିଲେ ଯୁବକ। ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ଫିକା ପଡିଲା ଟଙ୍କାର ଲୋଭ! ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 12, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:25 PM IST
Success Story Of Sharadendu Tiwari:ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ୪୬ ଲକ୍ଷର ଚାକିରି,ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍: ୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ପରେ ମିଳିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍
2
3
4
5