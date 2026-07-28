/China:ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ବିଳମ୍ବ! ଚୀନ୍ ର ଏହି ନିୟମ ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ୍ କି ?

China: ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ବିଦେଶ ବାସସ୍ଥାନ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ରହିବା ଉଚିତ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ଅଛି। ଚୀନ୍ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିବାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏପରି ଏକ ପୃଥକ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
'ନଗ୍ନ ଅଧିକାରୀ' କ'ଣ?
ଚୀନ୍ରେ, 'ନଗ୍ନ ଅଧିକାରୀ' ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ । ଯାହାଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିଦେଶରେ ବସବାସ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ଚୀନ୍ରେ ଏକ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏପରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବିଦେଶରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅବୈଧ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତଥାପି,ବିଦେଶରେ ପରିବାରର କେବଳ ଉପସ୍ଥିତି ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ।
ଚୀନ୍ କିପରି ନିୟମାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲା?
ଚୀନ୍ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଏପରି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ,୨୦୧୦ ଓ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ନିୟମାବଳୀକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଦବୀରେ ଏପରି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସାମରିକ, କୂଟନୈତିକ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗର ଏପରି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ,ଅନେକ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା,ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ଅବସର ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପରିସର ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ’ଣ?
ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ଅମଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପତି/ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ତଥାପି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଅନେକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଦେଶୀ ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ନାଗରିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପୃଥକ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।
ଭାରତରେ ଏପରି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ କି?
ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏକ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ନୁହେଁ। ଏପରି ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପରିବାରର ବିଦେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଦେଶୀ ସରକାର କିମ୍ବା ରଣନୀତିକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଲୋଡ଼ିପାରେ।
ତଥାପି,ଅନ୍ୟ ଏକ ମତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। କେବଳ ପାଠପଢ଼ା, କାମ କରିବା କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ରହିବା ସନ୍ଦେହର କାରଣ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ, ଜଣେ ନେତା କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାର କାହିଁକି ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଭାରତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଗୋପନୀୟତା, ନିରପେକ୍ଷତା, ସମାନ ନିୟମ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ହାସଲ ହେବ।