Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /China:ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ବିଳମ୍ବ! ଚୀନ୍ ର ଏହି ନିୟମ ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ୍ କି ?

China:ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ବିଳମ୍ବ! ଚୀନ୍ ର ଏହି ନିୟମ ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ୍ କି ?

China: ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ବିଦେଶ ବାସସ୍ଥାନ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ରହିବା ଉଚିତ କି?

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 28, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:20 PM IST
China:ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ବିଳମ୍ବ! ଚୀନ୍ ର ଏହି ନିୟମ ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ୍ କି ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM Modi: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ,ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧର ପ
Narendra Modi1 hr ago
2
Japan earthquake2 hrs ago
3
Telugu Actress Death7:55 AM IST
4
india vs sri lanka Test series6:57 AM IST
5
Dharmendra Pradhan Resignation5:55 AM IST