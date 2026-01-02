Flying Bulldog: ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହୁମାଛି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ଅଜଣା କଥା...ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନିଶ୍ଟୟେ

Advertisement
Wallace’s Giant Bee: ଓ୍ବେଲେସର ବିଶାଳ ମହୁମାଛି,ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ "ଉଡ଼ନ୍ତା ବୁଲଡଗ୍" ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୬୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରକୃତିବିଦ୍ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ରସେଲ୍ ୱାଲେସ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତଥାପି,ଏହା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 02, 2026, 02:29 PM IST

Wallace’s Giant Bee: ଓ୍ବେଲେସର ବିଶାଳ ମହୁମାଛି,ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ "ଉଡ଼ନ୍ତା ବୁଲଡଗ୍" ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୬୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରକୃତିବିଦ୍ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ରସେଲ୍ ୱାଲେସ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତଥାପି,ଏହା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 

ଏହାକୁ ୨୦୧୯ ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଉତ୍ତର ମୋଲୁକାସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ "ଲଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ" ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମିଲ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ (GWC) ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଏହାକୁ "ଉଡ଼ନ୍ତା ବୁଲଡଗ୍" କାହିଁକି କୁହାଯାଏ?
ଏହି ମହୁମାଛିର ବିଶାଳ ଆକାର, ଏହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ଗର୍ଜନ ଏବଂ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଶରୀର ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ "ଉଡ଼ନ୍ତା ବୁଲଡଗ୍"(Flying Bulldog) ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳା ୱାଲେସର ବିଶାଳ ମହୁମାଛି ପ୍ରାୟ ୩.୮ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା, ଏକ ସାଧାରଣ ମହୁମାଛିର ଆକାର ଚାରିଗୁଣ। ସେମାନଙ୍କର ଡେଣା ପ୍ରାୟ ୬.୩ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହାର ବଡ଼ ପାଟି ଏବଂ କଳା କବଚ ଶରୀର ଏହି ମହୁମାଛିକୁ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ଟାଙ୍କି ପରି କରିଥାଏ।

ଫଟୋଗ୍ରାଫର କ୍ଲେ ବୋଲ୍ଟ ଏହାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକାର ଦେଖିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। "ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏହାର ବିଶାଳ ଡେଣା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବାର ଅନୁଭବ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଥିଲା।"

ଏହାର ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ:
ୱାଲେସର ବିଶାଳ ମହୁମାଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଉତ୍ତର ମୋଲୁକାସର ନିମ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ । ଏହି ମହୁମାଛି ଏକାକୀ,ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମହୁମାଛି କିମ୍ବା ଭମ୍ବଲମହି ପରି ମହୁମାଛି ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଘର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମହୁମାଛିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏ-ହା ସକ୍ରିୟ ଡାହାଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଏହାର ବଡ଼ ପାଟି ବ୍ୟବହାର କରି,ଏହା ଗଛର ରେଜିନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ବସା କାନ୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ପାଣିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଧା ଦିଏ ଏବଂ ଏହାର ବଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ,ଏ-ହା ଶିକାରୀ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ବିପଦରୁ ମହୁମାଛିକୁ ରକ୍ଷା କରେ।

ଏହାକୁ ଖୋଜିବା ଏତେ କଷ୍ଟକର କାହିଁକି?

ୱାଲେସର ବିଶାଳ ମହୁମାଛି ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର କାରଣ:

୧. ଏହା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିବା ବର୍ଷାଜଳରେ ବାସ କରେ।

୨. ଏହାର ବସା ପ୍ରାୟତଃ ଡାହାଣୀ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଭୂମିଠାରୁ କିଛି ମିଟର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ।

୩. ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସଂଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍।

୧୯୮୧ ମସିହାରୁ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ମାଈ ମହୁମାଛି ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବିଲୁପ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତି:
ୱାଲେସର ବିଶାଳ ମହୁମାଛିକୁ IUCN ଲାଲ ତାଲିକାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକ ବିନାଶ, କାଠ କାଟିବା ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନିରନ୍ତର ଚାପରେ ରହିଛି। ଅବୈଧ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।ଏହାର ଆବିଷ୍କାର ପୂର୍ବରୁ, (e-Bay) ରେ ଏକ ନମୁନାର ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ $୯,୧୦୦ ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା।ୱାଲେସର ବିଶାଳ ମହୁମାଛି କେବଳ ଆକାରରେ ଅନନ୍ୟ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

 

Narmada Behera

