Mukhyamantri kanya bibah Yojana: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା, ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗରୀବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନିଜର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ସରକାର ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ୫୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଥିବା ବା ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 20, 2026, 01:22 PM IST

Mukhyamantri kanya bibah Yojana: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗରୀବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନିଜର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ସରକାର ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ୫୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଥିବା ବା ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଏହାକୁ 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୁହିକ ବିବାହ ଯୋଜନା' ନାଁ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 'ସାମୁହିକ କନ୍ୟା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ' ନାଁ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। 

କେଉଁମାନେ ଉଠାଇପାରିବେ ଏହାର ଲାଭ
ଗରୀବ, ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର, ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇଥିବା ମହିଳା ତଥା ବିଧବାମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। 

ଯୋଗ୍ୟତା
ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କନ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବିବାହ କରିବାକୁ ଥିବା ମହିଳା/ଯୁବତୀ ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓ ୩୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ସେହିପରି ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ/ବିପିଏଲ/ ସାମଗ୍ରିକ ପୋର୍ଟାଲ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦକ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। 

କଣ ମିଳିବ ଲାଭ
ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ୫୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କନ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଜମା କରିଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କତ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 

କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ 

କେଉଁ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଆବଶ୍ୟକ
ବାପା ମାଙ୍କ ଆଦାରକାର୍ଡ, ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପରିବାରର ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପରିଚୟ ପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 

Disclaimer: ଏହି "କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା" କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଏକ ଯୋଜନା। ଏହାର ପରିମାଣ, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ / ବ୍ୟାପକ ପୋର୍ଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ।

