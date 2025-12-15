PM Kisan 22th Instalment: କେବେ ଆସିବ ପିଏମ କିସାନର ୨୨ତମ କିସ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ

Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 22nd Kestlement) ର 22ତମ କିସ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ। PM Kisan ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବର 2025 ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ₹2,000 ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ, ଆମେ PM Kisan ର 22ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ।
କେବେ ଆସିବ ୨୨ତମ କିସ୍ତି
ଯଦିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା (PMKSNY)ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ନୂତନ ବର୍ଷ, 2026 ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା (PM Kisan 22nd Kist 2025) ର 22ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ତଥାପି, ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ।
ପୁରା କରନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ
ଏବେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
କିଷାନ ନିଧିର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, କେବଳ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନୁହେଁ ବରଂ 'କୃଷକ ପଞ୍ଜିକରଣ' (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ) ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା CSC କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।