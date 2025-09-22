Shardiya Navaratri 2025: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନବରାତ୍ର
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2932311
Zee OdishaOdisha Trending

Shardiya Navaratri 2025: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନବରାତ୍ର

ଆଜିଠାରୁ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଏହି ନଅ ଦିନ ଧରି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ନବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ଘଟସ୍ଥାପନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନବମ ଦିନରେ କନ୍ୟା ପୂଜନ ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଘଟସ୍ଥାପନ ଶୁଭ ସମୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଘଟସ୍ଥାପନ ପ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 22, 2025, 02:09 PM IST

Trending Photos

Shardiya Navaratri 2025: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନବରାତ୍ର

Shardiya Navaratri 2025:ଆଜିଠାରୁ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଏହି ନଅ ଦିନ ଧରି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ନବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ଘଟସ୍ଥାପନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନବମ ଦିନରେ କନ୍ୟା ପୂଜନ ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଘଟସ୍ଥାପନ ଶୁଭ ସମୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଘଟସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ ୬ଟା ୯ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୮ଟା ୬ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ମୋଟ ଅବଧି ୧ ଘଣ୍ଟା ୫୬ ମିନିଟ୍ ରହିଥିଲା। ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଏହି ଶୁଭ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଘଟସ୍ଥାପନ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଅଛି।

ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଭ ସମୟରେ ଘଟସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିର ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ସକାଳ ୧୧ଟା ୪୯ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୩୮ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହାର ମୋଟ ଅବଧି ୪୯ ମିନିଟ୍ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମୟରେ ଘଟସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ସାରା ଦିନ କରାଯାଇପାରିବ।

କଣ ଏହି ଅଭିଜିତ ମୂହୁର୍ତ୍ତ
ଅଭିଜିତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଦିନର ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟ ସର୍ବଦା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦିନର ଅଧା ସମୟ ବିତିଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଭିଜିତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟ ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ୪୦-୫୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ, ଯେତେବେଳେ ଘର ଗରମ କରିବା, ପୂଜା, ବିବାହ କିମ୍ବା କଳଶ ସ୍ଥାପନା ଭଳି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଅଭିଜିତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦିନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ନବରାତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ: ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ପୂଜନ
ନବରାତ୍ରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ: ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ପୂଜନ
ନବରାତ୍ରୀର ତୃତୀୟ ଦିନ: ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ପୂଜନ
ନବରାତ୍ରୀର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ: ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ପୂଜନ
ନବରାତ୍ରୀର ପଞ୍ଚମ ଦିନ: ମା ସ୍କନ୍ଦମାତା ପୂଜନ
ନବରାତ୍ରୀର ଷଷ୍ଠ ଦିନ: ମା କାତ୍ୟାନୀ ପୂଜନ
ନବରାତ୍ରୀର ସପ୍ତମ ଦିନ: ମା କାଳରାତ୍ରୀ ପୂଜନ
ନବରାତ୍ରୀର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ: ମା ମହାଗୌରୀ ପୂଜନ
ନବରାତ୍ରୀର ନବମ ଦିନ: ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ପୂଜନ
ବିଜୟା ଦଶମୀ: ଦୁର୍ଗା ବିସର୍ଜନ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

pakistan air strike
ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୩୦ ମୃତ
Ratna Bhandaar
୨୩ରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର
Odisha Assembly Monsoon Session
ସଭା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଉଭାନ -ଏମିତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା
Odisha BJD
ବିଜେଡି କହୁଛି ‘ବାବୁରାଜ’, ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଓ୍ୱାର ଶୋ
OdishaAssembly Monsoon session
ଆଜି ବି ବିଧାନସଭା ନୋହିଲା, ଚାଲିଲା ୭ ମିନିଟ
;