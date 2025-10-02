Advertisement
ଆସନ୍ତା କାଲି ଭସାଣୀ, ଦିନ ୨ଟାରୁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା; କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବେ ଜାଣନ୍ତୁ

Oct 02, 2025
  • ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୯୩ ମେଢ଼ ଏକାଠି ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରୁ ଭସାଣୀ ଶେଷ ଯାଏ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା କାଲି ରାଜଧାନୀରେ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଏହା ଶେଷ ଦିନ ।ଏହିଦିନ ସଦହରବାସୀ ଆବହନ କରିଥିବା ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରମ୍ପରା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ କରିବା ଲାଗି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସହରରେ ୧୯୩ଟି ମେଢ଼ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ସେଠାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭସାଣୀ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ। ଏଥିଲାଗି ରାସ୍ତାରେ  ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି।  ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମେଢ଼ ଯାତ୍ରା କରିବ ସେଠାରେମ ଧ୍ୟବିଜୁଳି କାଟ୍‍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି।

ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରର ସହୀଦ ନଗର, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରଠାରେ  ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ମେଢ଼ମାନେ ଏକାଠି ହେବେ। ଏହିଠାରୁ ଭସାଣୀଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଶୁକ୍ରବାର  ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ରାତି ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିବ। ସହିଦ ନଗର ଭଷାଣୀ କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ସହିଦ ନଗରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଭାୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ଦେଇ ରାଜମହଲ ଯିବେ।

ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭଷାଣୀ କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ସିଆରପି ଛକ ଭାୟା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍‌, ସି.ଆର.ପି ଛକ, ଡି.ଏ.ଭି ଛକ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ସିରିପୁର ଛକ ଦେଇ ଯିବେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ସି.ଆର.ପି ଛକ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ସି.ଆର.ପି ଛକଠାରୁ ଏକାମ୍ର ପାର୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ।

ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ଭଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ରାସ୍ତା, ୟୁନିଟ୍-୮ ରାସ୍ତା, ଓ.ୟୁ.ଏ.ଟି ଛକ - ନିୟୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଯାନବାହାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭଷାଣୀ କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେଢ଼ କ୍ଲବ ଟାଉନ ଆପର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଡିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ନାଲକୋ ଛକ ହୋଇ ଯିବେ।

ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ନନ୍ଦନକାନନ ଛକ ପଟୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହ‌ନ ଗୁଡ଼ିକକୁ କିଟ୍ କିମ୍ବା କଳାରାହାଙ୍ଗ ଛକ ଠାରେ ଥିବା ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ।  

ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍କଳିତ ଭସାଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।

ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦଶମୀ ପୂଜା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦଶମୀ ପୂଜାରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୭ଟି ମଣ୍ଡପରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ହେବ। ନହର କଣ୍ଟା, ବରମୁଣ୍ଡା, କୋରଡ଼ କଣ୍ଟା, ବାଙ୍କୁଆଳ, ଗୋପାଳପୁର, କିଟ୍‍ ରୋଡ୍‍ ଏବଂ କପିଳ ପ୍ରସାଦ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।

ଏବର୍ଷ ରାବଣପୋଡ଼ି କିନ୍ତୁ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁ ଏଥର ରାବଣପୋଡ଼ି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିଲାଗି କିପରି ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯିବ ଏବଂ କିପରି ବାଣ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ବଦ୍ଧ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କମିଟି ଚିନ୍ତାରେ ରଛନ୍ତି।

