Holi 2026: ହୋଲି ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ୬ଟି ନିୟମ, ନଚେତ୍...

Holi 2026: ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁ ଠୁ ସହର। କେଉଁଠି ଭୋଜି ଭାତର ଆସର ଜମୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନାଚଗୀତରେ ମସଗୁଲ୍ ସଭିଏଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ହୋଲି ଖେଳର ମସଗୁଲ୍। ଏହି ଦିନ ସବୁ ରାଗ ରୁଷା , ମାନ ଅଭିମାନ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ପରପ୍ପରକୁ ଅବୀର ଲଗାଇ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ହର୍ବାଲ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ହୋଲି ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ନିୟମ:
୧-ହୋଲି ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ମ ଓ କେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ନଡିଆ ତେଲ କିମ୍ବା ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାନ୍ତୁ।
୨- ବିଶେଷକରି ହର୍ବାଲ୍ ରଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ।
୩-ଆଖିରେ ରଙ୍ଗ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଲି ଖେଳିବା ସମୟରେ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର୍ କରନ୍ତୁ।
୪-କେମିକାଲ୍ ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ କାହା ସହ ଜବଦରସ୍ତ ରଙ୍ଗ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୫-ହୋଲି ଖେଳିବା ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସୁତା କପଡାରେ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ
୬-ଯଦି ଆଖିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ପଡିଲା, ତେବେ ବିଳମ୍ବ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।
ସେପଟେ,ହୋଲି ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡି କରାଯାଇଛି। ମଦୁଆଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ୮୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲକିଂ ଓ ଚେକିଂ ହୋଇଛି। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀରେ ନ ଗାଧାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି,୧୦ଟି ଗାଧୁଆ ତୁଠ ଓ ନଦୀ ପଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।