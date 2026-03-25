Social Media: ଫେସବୁକ-ଇନଷ୍ଟା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ସରକାର ଆଣିଲେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ...

KYC For Social Media: ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ତିଆରି ଏବଂ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି।
Trending Photos
KYC For Social Media: ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଡେଟିଂ ଆପ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର KYC ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେପରି ଲୋକମାନେ ସିମ୍ କାର୍ଡ କିଣିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସମୟରେ KYC ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ KYC-ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏକ ସଂସଦୀୟ କମିଟି IT ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ "ମହିଳାଙ୍କ ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା" ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି।
ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଡେଟିଂ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ KYC-ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ KYC ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟର ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମିଟି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଡେଟିଂ ଆପ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚାଲିଥିବା ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ହଇରାଣ, ଠକେଇ ଏବଂ ପରିଚୟ ଚୋରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ନକଲି କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସାଇବର ଷ୍ଟକିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ, ସହମତି ବିନା ଅନଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅପବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇଥାଏ। ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅଧି ମାତ୍ରାରେ ଏହି ସାଇବର ଅପରାଧର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ୟାନେଲର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଏ ତେବେ ଏପରି ସାଇବର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
ପ୍ୟାନେଲ ସଠିକ୍ ବୟସ ଯାଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଛି ଯେ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଡେଟିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ଆପ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠାରେ ନାବାଳକ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କ୍ଷତିକାରକ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।