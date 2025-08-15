La Ganesan passes away: ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲା ଗଣେସନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2882817
Zee OdishaOdisha Trending

La Ganesan passes away: ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲା ଗଣେସନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Nagaland Governor La Ganesan passes away: ଗଣେଶନଙ୍କୁ ୧୨ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ରେ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୨୧ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୨୦ ରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିପୁରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:27 PM IST

Trending Photos

Nagaland Governor La Ganesan passes away
Nagaland Governor La Ganesan passes away

Governor La Ganesan passes away: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲା.ଗଣେଶନଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଭବନର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଣେଶନଙ୍କୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ (ICU)ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖରେ ଗଣେଶନ ଚେନ୍ନାଇର ତାଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ (ICU)ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ।

ଗଣେଶନଙ୍କୁ ୧୨ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ରେ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୨୧ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୨୦ ରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିପୁରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଲା. ଗଣେଶନ ଜୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯିବ ଯିଏ ସେବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜେପିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ତାମିଲ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମୋର ସମବେଦନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।"

କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଲା. ଗଣେଶନଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ମର୍ମାହତ। ସେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜେପିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା ଅତୁଟ ରହିବ।"

ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇରେ ଗଣେଶନଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟାନ୍ଥୁଙ୍ଗୋ ପାଟନ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରଳତା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। 

ଲା.ଗଣେଶନ ତାମିଲନାଡୁର ତାଞ୍ଜାଭୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ରୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Nagaland Governor
ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲା ଗଣେସନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Trump-Putin Meeting
'କଥା ନ ମାନିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ', ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
Top 10 news
ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଲ.ଗଣେଶନ୍‌ଙ୍କ ପରଲୋକ, ନିଲମ୍ୱିତ ହେଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା IIC, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Independence Day celebrations
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ରାହୁଲ ଏବଂ ଖଡ୍ଗେ? କଂଗ୍ରେସ କହିଲା କାରଣ
Astarang IIC suspended
ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା IIC ରାଜେଶ ବଳିଆରସିଂହ
;