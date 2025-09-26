Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2937572
Zee OdishaOdisha Trending

Sonam Wangchuk Arrest: ଲେହ ପୋଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଗିରଫ୍

Sonam Wangchuk Arrest: ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରୁଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ନେତା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଲେହରେ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରୁଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଘର୍ଷରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 26, 2025, 03:58 PM IST

Trending Photos

Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk Arrest

Sonam Wangchuk Arrest: ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଲେହରେ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରୁଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଘର୍ଷରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦ ରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ (SECMOL) ର FCRA ଲାଇସେନ୍ସକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲା। ଲଦାଖ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଏହି କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଜନ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।"

Add Zee News as a Preferred Source

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିବା ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।"

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News: ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk Arrest: ଲେହ ପୋଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଗିରଫ୍
Snakebite Incident
ସାପ ଦଂଶନରେ ଜୀବନ ହରାଇଲେ ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ
Odia News
ଚାଲିଲା ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ କଇଁଚି, ୧୧ ସିନ୍‍କୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି: କ’ଣ ଏ ଫିଲ୍ମ
BJD
BJD: ଫାଟୁଛି ବିଜେଡି, କାମ ଦେଉନି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ପ୍ରଭାବ
;