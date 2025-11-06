ମାନସିକ ଚାପର କରୁଣ ପରିଣତି: ଜୀବନ ହାରିଲେ ମହିଳା ପୁଲିସ

କିଛିଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଉ ଆଜି ପୁଲିସ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଖବର ୮ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଛି। ନିଜର ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିତୁଥିବା ମାନସିକ ଚାପକୁ ଲାଘବ କରିପାରି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ମଣ୍ଡପ ବସ୍ତି ଆପାର୍ଟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିଛିଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଉ ଆଜି ପୁଲିସ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଖବର ୮ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଛି। ନିଜର ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିତୁଥିବା ମାନସିକ ଚାପକୁ ଲାଘବ କରିପାରି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ମଣ୍ଡପ ବସ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଏହି ମହିଳା ପୁଲିସ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ। ସେ ଗତ ରାତିରେ ବିଷ ପିଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ୬ମାସ ତଳେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି । ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ସୁଜାତା କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ପୁଅ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିଲେ। ରାତିରେ ଶୋଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ ରାତିରେ ବାନ୍ତି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୭୩୦ ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୩୦ େବାଲି ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।