Road Accident: ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା

Road Accident: ଏ-ମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁ କିଛି କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଗଲା। ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗରେ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ର ସାମ୍ବାଦିକା। ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ବର ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
Trending Photos
Road Accident: ଏ-ମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁ କିଛି କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଗଲା। ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗରେ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ର ସାମ୍ବାଦିକା। ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ବର ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ହେଲେ ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ସହ ଆଉଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏ-ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମହଲରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସାମ୍ବାଦିକା ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲ। ଏହି ସମୟରେ ପିପିଲି ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ ପଛପଟୁ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ପରେ ସ୍କୁଟି ପ୍ରାୟ ୨୦ ମିଟର ଯାଏଁ ଘୋଷାଡି ନେଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି, ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ମହିଳା ଜଣର ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେପଟେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଲିସ୍ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପିପିଲି ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।