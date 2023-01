Land for job scam: ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ସମସ୍ୟା, CBI କୁ ଏହି ଅନୁମତି ଦେଲା କୋର୍ଟ

Land for job scam: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । 'ଜମି ବଦଳରେ ଚାକିରି' ସ୍କାମରେ ମକଦ୍ଦମା ଚଳାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ସିବିଆଇକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲା ୧୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯେତେବେଳେ ଲାଲୁ ଯାଦବ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେ ଜମି ବଦଳରେ ଚାକିରି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି।

ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଲାଲୁ ଯାଦବ ଗୁପ୍ତରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ପାଟଣାର ୧୨ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ପାଟନାରେ ଜମି ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ । ସିବିଆଇ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ଲଟଗୁଡ଼ିକ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାବଡି ଦେବୀ, ଝିଅ ମିସା ଭାରତୀ ଓ ହେମା ଯାଦବଙ୍କ ନାମରେ ପଂଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଜମିର ନାମକରଣ ମୂଲ୍ୟ ନଗଦ ​​ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

In the land for job scam, CBI gets prosecution sanction against RJD chief Lalu Prasad Yadav.

(File photo) pic.twitter.com/qlb50WGysd

— ANI (@ANI) January 13, 2023