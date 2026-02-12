Odisha News:ଏଣିକି ଜମି କିଣାବିକାରେ ହୋଇପାରିବନି ଠକେଇ,କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍‌ ପଟ୍ଟା ଆସିବ

Odisha News: ଜମି କିଣାବିକାରେ ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର(QR code–enabled land patta) କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ -ସକ୍ଷମ ଜମି ପଟା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
Odisha News: ଜମି କିଣାବିକାରେ ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର(QR code–enabled land patta) କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ -ସକ୍ଷମ ଜମି ପଟା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ RoR ରେ QR କୋଡ୍ ବହନ କରିବ:
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଇଡର୍ସ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ (Record of Rights) ରେ ଏକ କ୍ୟୁଆର-କୋଡ୍ ରହିବ ଯାହାକୁ ସ୍କାନ କରି ଜମି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପାଇହେବ। ଏ-ହି ଡିଜିଟାଲ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜମି କାରବାରରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଠକାମି କାରବାରର ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟିଂ:
“କ୍ୟୁଆର୍-କୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମି ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଜମି କିଣାବିକାରେ ଠକେଇକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ। କୌଣସି ଠକାମି କାରବାର ହେଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରାଯିବ,” ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଭୂମି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି:
ଭୂମି ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଜମିର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭୂମି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ।
ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଡାଟାବେସ୍:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉନ୍ନତ ଭୂମି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆବଣ୍ଟିତ ଜମିକୁ ନେଇ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।ଏ-ହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସହିତ ରହିବ।