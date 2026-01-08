Advertisement
Odisha News: ବାରିପଦାରେ ଜଳିଗଲା ୨ଟି ଲୁଗା ଦୋକାନ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Odisha News: ବାରିପଦାରେ ଜଳିଗଲା ୨ଟି ଲୁଗା ଦୋକାନ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Odisha News: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତରେ ଜଳି ଯାଇଛି ଦୁଇଟି ଲୁଗା ଦୋକାନ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:46 AM IST

Odisha News: ବାରିପଦାରେ ଜଳିଗଲା ୨ଟି ଲୁଗା ଦୋକାନ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Odisha News: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତରେ ଜଳି ଯାଇଛି ଦୁଇଟି ଲୁଗା ଦୋକାନ। କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ଦୁଇଟି ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ହୋଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ତେବେ,ଏହି ଖବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଏପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ Zee Odisha News ସହ ଯୋଡି଼ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।

ନିକଟରେ ଭଦ୍ରକରେ  ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ ର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଛତ୍ରପଦା ଗାଁରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୬ ପରିବାରର ୧୬ ବଖରା ଘର ନିଆଁରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ୮ ଗୋରୁ ଓ ୫ ଛେଳି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ।

Narmada Behera

Odisha news
Odisha News: ବାରିପଦାରେ ଜଳିଗଲା ୨ଟି ଲୁଗା ଦୋକାନ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
