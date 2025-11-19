Advertisement
Anmol Bishnoi: ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ଅଣାଗଲା ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଭାଇ ଅନମୋଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ମାମଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଜଡ଼ିତ

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 19, 2025, 02:50 PM IST

Anmol Bishnoi extradition (Photo: ANI)
Anmol Bishnoi extradition: ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ସାନଭାଇ ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଛି। ଏନଆଇଏ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନଆଇଏ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇଜି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା କରିବେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରଥମେ ପଚରାଉଚରା କରିବେ ତାହା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ଥିର କରିବେ। 

୧୮ରୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ:

ଭାରତରେ ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୧୮ରୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ ରେ ଘଟିଥିବା ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ସେହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାନ୍ଦ୍ରା ଘରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଏବଂ ମଇ ୨୦୨୨ ରେ ସିଦ୍ଧୁ ମୋସେୱାଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କଳା ଟଙ୍କା, ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ, ଧମକ, ଚୋରାଚାଲାଣ ତଥା ଟାର୍ଗେଟରେ କିଲିଂ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।

୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ରେ NIA ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡି ବ୍ରାର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଖଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଉଭୟ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରା ଚାଲାଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟରେ କିଲିଂ କରିଥିଲେ।

