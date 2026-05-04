Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3204046
Zee OdishaOdisha TrendingOdisha News: ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳସୀମାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗାଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

Odisha News: ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳସୀମାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗାଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

Odisha News: ସମସ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା କଭରେଜ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ଏଆରଡି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମେତ ବହୁ ବିଭାଗକୁ ସାମିଲ କରି ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 04, 2026, 11:36 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳସୀମାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗାଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

Odisha News: ରବିବାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳସୀମାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜବଲପୁର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ, ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ବୋର୍ଡ (OMB), ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ARD ବିଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଇନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର କଡ଼ା ପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଉପକରଣ ସଜ୍ଜିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ପରିଚାଳନାର ନିୟମିତ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକ ଭାର ବୋହି ଜାହାଜ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବୈଠକରେ ସହିଦ ବାଜି ରାଉତ ନୌଜାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗଣାରେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ୱାଟର ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଘରୋଇ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା କଭରେଜ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ଏଆରଡି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମେତ ବହୁ ବିଭାଗକୁ ସାମିଲ କରି ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା।

ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନାଗରିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ସମସ୍ତ ରୁଟରେ କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅପରେଟର ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

Also Read: One Kidney Fails Early Signs: ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ କିଡନୀ ଫେଲ ହେଲେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ

Also Read: 8th Pay Commission Latest Update: ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ କି ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା...

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳସୀମାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗାଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେ
election result
ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତା, କହିଲେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ...
road accident
Road Accident: ଅଶୁଭ ସୋମବାର: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Assembly Election 2026
Tamil Nadu Election Results 2026: ତାମିଲନାଡୁରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ୫ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର