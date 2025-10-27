Advertisement
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା: ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ହୋଇଛି ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବାତିଲ

ଆସନ୍ନ ଚକ୍ରବାତ ମୋନ୍ଥା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳବାଇ ଓ୍ଵାଲଟେୟାର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନେକ କୋଚିଂ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ବାତିଲ, ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆଂଶିକ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତର୍କତା ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯା

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:51 PM IST
  • ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦକ୍ଷତାରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ  ପୂର୍ତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ  ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଜରୁରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ   ସହିତ ରିଅଲ-ଟାଇମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଟିମ୍ ମୁତ୍ତୟନ, ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖାଯିବା ସହ  ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଓ ଆଶ୍ରୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା: ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ହୋଇଛି ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବାତିଲ

ଆସନ୍ନ ଚକ୍ରବାତ ମୋନ୍ଥା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳବାଇ ଓ୍ଵାଲଟେୟାର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନେକ କୋଚିଂ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ବାତିଲ, ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆଂଶିକ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତର୍କତା ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ।  ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଉପରେ:

 ବାତିଲ ଟ୍ରେନ୍‌

 ପୂର୍ବତଟ ରାଳପଥ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରକୋପ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି  ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି:

  1. 18515 ବିଶାଖାପାଟଣା–କିରନ୍ଦୁଲ ନାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 27.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  2. 18516 କିରନ୍ଦୁଲ–ବିଶାଖାପାଟଣା ନାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, କିରନ୍ଦୁଲରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  3. 58501 ବିଶାଖାପାଟଣା–କିରନ୍ଦୁଲ ପାସେଞ୍ଜର, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  4. 58502 କିରନ୍ଦୁଲ–ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର, କିରନ୍ଦୁଲରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  5. 58538 ବିଶାଖାପାଟଣା–କୋରାପୁଟ ପାସେଞ୍ଜର, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  6. 58537 କୋରାପୁଟ–ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର, କୋରାପୁଟରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  7. 18512 ବିଶାଖାପାଟଣା–କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 27.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  8. 18511 କୋରାପୁଟ–ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ, କୋରାପୁଟରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  9. 67285 ରାଜମୁନ୍ଦ୍ରୀ–ବିଶାଖାପାଟଣା ମେମୁ, ରାଜମୁନ୍ଦ୍ରୀରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  10. 67286 ବିଶାଖାପାଟଣା–ରାଜମୁନ୍ଦ୍ରୀ ମେମୁ, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  11. 17268 ବିଶାଖାପାଟଣା–କାକିନାଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  12. 17267 କାକିନାଡା–ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ, କାକିନାଡାରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  13. 08584 ତିରୁପତି–ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ପେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ତିରୁପତିରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  14. 22875 ବିଶାଖାପାଟଣା–ଗୁଣ୍ଟୁର ଡବଲ ଡେକର ଉଦୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  15. 22876 ଗୁଣ୍ଟୁର–ବିଶାଖାପାଟଣା ଡବଲ ଡେକର ଉଦୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଗୁଣ୍ଟୁରରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  16. 18526 ବିଶାଖାପାଟଣା–ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 27.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  17. 18525 ବ୍ରହ୍ମପୁର–ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  18. 67289 ବିଶାଖାପାଟଣା–ପଲାସା ମେମୁ, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  19. 67290 ପଲାସା–ବିଶାଖାପାଟଣା ମେମୁ, ପଲାସାରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  20. 67287 ବିଶାଖାପାଟଣା–ବିଜୟନଗରମ ମେମୁ, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 27.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  21. 67288 ବିଜୟନଗରମ–ବିଶାଖାପାଟଣା ମେମୁ, ବିଜୟନଗରମରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  22. 68433 କଟକ–ଗୁଣୁପୁର ମେମୁ, କଟକରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  23. 68434 ଗୁଣୁପୁର–କଟକ ମେମୁ, ଗୁଣୁପୁରରୁ 29.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  24. 58531 ବ୍ରହ୍ମପୁର–ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  25. 58532 ବିଶାଖାପାଟଣା–ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାସେଞ୍ଜର, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  26. 58506 ବିଶାଖାପାଟଣା–ଗୁଣୁପୁର ପାସେଞ୍ଜର, ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  27. 58505 ଗୁଣୁପୁର–ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର, ଗୁଣୁପୁରରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  28. 12862 ମହବୁବନଗର–ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ମହବୁବନଗରରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  29. 22870 ଏମଜିଆର ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ–ବିଶାଖାପାଟଣା ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଏମଜିଆର ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  30. 18463 ଭୁବନେଶ୍ଵର–ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  31. 17015 ଭୁବନେଶ୍ଵର–ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ
  32. 20851 ଭୁବନେଶ୍ଵର–ପୁଡୁଚେରୀ ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ

 

ଟ୍ରେନ୍‌ର ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 18189 ଟାଟାନଗର–ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଟାଟାନଗରରୁ 28.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜଂ.–ଲଖୋଲୀ–ରାୟପୁର–ନାଗପୁର–ବଲ୍ହାରଶାହ ଷ୍ଟେସନ ମାର୍ଗରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ। ଟ୍ରେନ୍‌ର ଆଂଶିକ ସମାପ୍ତି:
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 18447 ଭୁବନେଶ୍ଵର–ଜଗଦଲପୁର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ 27.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଂଶିକ ସମାପ୍ତ ହେବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 18107 ରାଉରକେଲା–ଜଗଦଲପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ରାଉରକେଲାରୁ 27.10.2025ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଂଶିକ ସମାପ୍ତ ହେବ।

ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦକ୍ଷତାରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ  ପୂର୍ତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ  ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଜରୁରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ   ସହିତ ରିଅଲ-ଟାଇମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଟିମ୍ ମୁତ୍ତୟନ, ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖାଯିବା ସହ  ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଓ ଆଶ୍ରୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

