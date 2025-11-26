ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି: ଶ୍ରୀଜିଉ ପିନ୍ଧିବେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଆଜିଠାରୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହେବ। ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ପରିଚାଳିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତି ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀଙ୍କ ସହ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବାହାରେ ଥିବା ମା’ ବିମଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେବ। ଏହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ ଲାଗି କରାଯିବ।
ଏହିନୀତି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଘୋଡ଼କୁ ଭୋଗମଣ୍ଡପଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଏହି ଘୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ପଟୁଆରରେ ନିଆଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ତଥା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ବିଜେ କରିଥିବା ମଦନମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ପଟୁଆରରେ ଯିବା ବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ଛତା, କାହାଳୀ ବାଜିବ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମହାପୟଭୁଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ପାଗର ପ୍ରକୋପର ରକ୍ଷା ପାଇବା ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଏହି ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେବ। ଏହା ପ୍ରାୟ ୨ ମାସ ଥରି ଚାଲିବ। ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଘୋଡ଼ କଢ଼ାଯିବ।