Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Chandrika Hembram: ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ ନେଲା ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼, ପ୍ରେମିକ OAS ହେବା ପରେ...

Chandrika Hembram: ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ ନେଲା ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼, ପ୍ରେମିକ OAS ହେବା ପରେ...

Chandrika Hembram: ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ପୋଲିସ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ କଲ୍ ରେକର୍ଡ, ଚାଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଶରୀରର ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, ଯଦିଓ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ତଥ୍ୟକୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 06, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:19 PM IST
Chandrika Hembram: ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ ନେଲା ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼, ପ୍ରେମିକ OAS ହେବା ପରେ...

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଏମ୍ସରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ହାତରୁ କଟାହେଇ ବାହାର କରାଗଲା ୭କେଜିର ଟ୍
Odisha news35 min ago
2
Pakistan Strategy1 hr ago
3
Plastic Currency Notes2 hrs ago
4
odisha weather3 hrs ago
5
DRDO Recruitment 20263 hrs ago