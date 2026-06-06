Chandrika Hembram: (ଭୁବନେଶ୍ୱର) ମେଧାବୀ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଏକ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ନେଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS) ଅଧିକାରୀ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମାଆ ହୀରାମଣି ହାଂସଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ କଟକ ନିକଟ କାଠଯୋଡି ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରିସ୍ଥିତିର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ଧାରା ୧୦୮ (ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା) ଏବଂ ୩୪ (ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ନଂ ୨୮୩ ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ଗଠନ କରିଛି।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ OAS ଅଧିକାରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ଉଭୟ ପରିବାର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଏବଂ OAS ତାଲିମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମାଆ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଝିଅଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ MBBS ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ରରୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ସେତୁ ନିକଟରେ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ପୋଲିସ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ କଲ୍ ରେକର୍ଡ, ଚାଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଶରୀରର ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, ଯଦିଓ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ତଥ୍ୟକୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବୟାନରେ, ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମହିଳା ସାଥୀ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡର ଏକ ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। OAS ବାବୁ ଜଣେ ଗୋରା ରଙ୍ଗର ଝିଅ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କସମେଟିକ୍ ଚର୍ମ-ହାଇଟାନ୍ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆଶାରେ ଅନେକ ଡୋଜ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ। ରେକର୍ଡିଂରେ, ପୁରୁଷ ଜଣକ କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାବନା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ ବିନା ବିବାହ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେବା ଏବଂ ବିବାଦ ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଚାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଡେପୁଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ଋଷିକେଶ ଖିଲାରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି।