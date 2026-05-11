Cyclone Update: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଉପରେ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ଏହା ଦେଢ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିକ ଚିହ୍ନିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 11, 2026, 02:21 PM IST

Cyclone Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି...ଜାଣନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆସିଲା କ'ଣ ଅପଡେଟ୍?

Cyclone Update: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ ୫ଟା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାନ୍ନାର ଉପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ଏକ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ। ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି  ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।

IMD ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ପାଣିପାଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ଦେଢ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ କେରଳ ଉପକୂଳ ନିକଟ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଏକ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୦.୯ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଉପରେ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ଏହା ଦେଢ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିକ ଚିହ୍ନିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ତଥାପି, ଆଇଏମଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କତା କିମ୍ବା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଣାଳୀର ଗତିବିଧି ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

