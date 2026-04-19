LPG Booking News: ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହେବନି ଏଲପିଜି ବୁକିଂ! ସରକାର ନେଲେ...

LPG Booking News: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯାହା ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:16 PM IST

LPG Booking News: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯାହା ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ଗ୍ରାହକମାନେ ବୁକିଂ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ବିଳମ୍ବ ରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତର ପାଉଥିଲେ। ତଥାପି, ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଯୋଗାଣରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି:
ବର୍ତ୍ତମାନ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦୈନିକ ବୁକିଂ ୪୬ରୁ ୫୦ ନିୟୁତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଡେଲିଭରି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। ୧୬ ଏପ୍ରିଲରେ,ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ରିଫିଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା। ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। 

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି, ଏବଂ ବିତରକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ସିଲିଣ୍ତରର କମି ବା ଅଭାବ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମୋଟ ଚାହିଦାର ପ୍ରାୟ ୯୮ ପ୍ରତିଶତ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଏବଂ ବେଆଇନ ଯୋଗାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ  ବିତରଣ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାରିତ ବିତରଣ ଅଭିଯାନ ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟଧାରୀ ପଦକ୍ଷେପର ସମର୍ଥନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପୂର୍ବ-ସଂକଟ ସ୍ତରକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ, ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ୧୬.୪୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟର ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟଙ୍କୁ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଛି। 

 

