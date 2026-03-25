Zee OdishaOdisha TrendingLPG cylinder Booking: ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ସମୟ ଅବଧିରେ ହୋଇଛି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ? ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା

LPG cylinder Booking: ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ସମୟ ଅବଧିରେ ହୋଇଛି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ? ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା

LPG cylinder Booking: ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏପରି ସମୟରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଗୁଜବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 25, 2026, 02:04 PM IST

LPG cylinder Booking: ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ସମୟ ଅବଧିରେ ହୋଇଛି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ? ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା

LPG cylinder Booking: ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏପରି ସମୟରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଗୁଜବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଡବଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ୩୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ସରକାର ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ (PIB) ଏହାର ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଯେ ଏଲପିଜି ବୁକିଂ ନିୟମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସହରାଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨୫ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁକିଂ ୨୫ ଦିନ ପରେ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଏହି ଅବଧି ୪୫ ଦିନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ, ସଂଯୋଗର ପ୍ରକାର (ସିଙ୍ଗଲ୍ କିମ୍ବା ଡବଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର) ନିର୍ବିଶେଷରେ ୪୫ ଦିନର ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।

ପିଆଇବି ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଡବଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏପରି ସୂଚନା କେବଳ ଗୁଜବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ ନ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କିତ ବୁକିଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ପକାଇପାରେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଏଲପିଜି, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ।

ତେଣୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୂଚନା ପାଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି PIB ଭଳି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା।

Odisha news
ଜୋରଧରିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି: କଳା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ
YouTuber Armaan Malik
YouTuber Armaan Malik: ପୁଣି ବାପା ହେଲେ ୟୁଟୁବର ଅରମାନ୍ ମଲିକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥର କିଏ ହେଲେ ମାଆ?
Odisha news
Odisha News: ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଟିମ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗଣତିମଣତି
Gold rate today
Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା! ହଠାତ୍ ସୁନା ବଢିଗଲା ଏତେ ହଜାର୍
Delhi accident news
Delhi Accident News: ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟି ପଡିଲା ଡବଲଡେକର ବସ, ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ