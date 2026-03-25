LPG cylinder Booking: ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ସମୟ ଅବଧିରେ ହୋଇଛି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ? ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା

LPG cylinder Booking: ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏପରି ସମୟରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଗୁଜବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଡବଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ୩୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ସରକାର ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ (PIB) ଏହାର ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଯେ ଏଲପିଜି ବୁକିଂ ନିୟମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
Several posts and messages circulating on social media claim that there is a shortage of fuel, including petrol and diesel, and urge people to hoard and stock up for the future.#PIBFactCheck
This claim is MISLEADING
All refineries are operating at high capacity with… pic.twitter.com/XBFRfyi9yI
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 25, 2026
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସହରାଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨୫ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁକିଂ ୨୫ ଦିନ ପରେ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଏହି ଅବଧି ୪୫ ଦିନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ, ସଂଯୋଗର ପ୍ରକାର (ସିଙ୍ଗଲ୍ କିମ୍ବା ଡବଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର) ନିର୍ବିଶେଷରେ ୪୫ ଦିନର ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ପିଆଇବି ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଡବଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏପରି ସୂଚନା କେବଳ ଗୁଜବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
Clarification: LPG Refill Booking Timings
Reports circulating in sections of the news and on social media about changes in LPG refill booking norms are incorrect.
There is no change in LPG refill booking norms.
• Minimum gap between two refill bookings remains:
– 25 days in… pic.twitter.com/QqTlQYPaHp
— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 25, 2026
ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ ନ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କିତ ବୁକିଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ପକାଇପାରେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଏଲପିଜି, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୂଚନା ପାଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି PIB ଭଳି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା।