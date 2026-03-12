LPG Cylinder Gas Price Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ଦର, ଖସିଛି ନା ବଢିଛି ଦର? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

Advertisement
LPG Cylinder Gas Price Today: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ତେଲ ଦର ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ତବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ। କେତେକ ସହରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ରେସ୍ତୋରାଁ ଓ ହୋଟେଲ୍ ରେ ତାଲା ଝୁଲିଲାଣି। ତେବେ, ୨୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଏପରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:13 AM IST

ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କଳାବଜାରିରେ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଘରୋଇ ଏଲପିଜି (ଆଜି ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ) ରେ ମୂଲ୍ୟରେ ୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।  ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ  ୧୧୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?

ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ, ମୂଲ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି, (୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ )ରେ ଭାରତରେ ଏକ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି...

ଆଜି ଦେଶରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୯୧୩ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ୯୧୨.୫୦, ଗୁଡ଼ଗାଁରେ ୯୨୧.୫୦,ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୯୧୫.୫୦, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ୮୬୨.୫୦, ଜୟପୁରରେ ୯୧୬.୫୦, ପାଟନାରେ ୧,୦୦୨.୫୦, କୋଲକାତାରେ ୯୩୯.୦୦, ଚେନ୍ନାଇରେ ୯୨୮.୫୦,ନୋଏଡାରେ ୯୧୦.୫୦, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୯୩୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୯୬୫, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ୯୫୦.୫୦ ଏବଂ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ରେ ୯୨୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୧,୮୮୩ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ୧,୮୩୬, ଚେନ୍ନାଇରେ ୨,୦୪୩.୫୦ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ୧,୯୮୮.୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି:
ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତେଲ ମହଜୁଦ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଲୋକେ ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଭଲ। ଏହି ସମୟରେ, ସରକାର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ୨୧ ଦିନରୁ ୨୫ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।

