Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3145175
LPG Cylinder Price Today: ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍!ଆଜି ଘରୋଇ ଓ ବାଣିଜ୍ୟକ ସିଲିଣ୍ତର ପିଛା ଦର...

LPG Cylinder Price Today: ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍!ଆଜି ଘରୋଇ ଓ ବାଣିଜ୍ୟକ ସିଲିଣ୍ତର ପିଛା ଦର...

LPG Cylinder Booking Number: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍?

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 18, 2026, 11:47 AM IST

Trending Photos

LPG Cylinder Price Today: ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍!ଆଜି ଘରୋଇ ଓ ବାଣିଜ୍ୟକ ସିଲିଣ୍ତର ପିଛା ଦର...

LPG Cylinder Booking Number: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ  ଡିଷ୍ଟିବ୍ୟୁଟର୍ ନିକଟରେ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡି଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।ଗ୍ୟାସ୍ ର କଳା ବଜାରୀ ରୋକିବା ସହ ଓ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ (Indian Oil) ଇଣ୍ତିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଜାରି କରିଛି। 

 

ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ତିଆନ୍ ଅଏଲ୍'ଏକ୍ସ'ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ,"ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝି ପାରୁଛୁ ଯେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଫିଲ୍ ବା ସିଲିଣ୍ତର ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ବହୁତ୍ ଜଲଦି କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ର ଚାହିଦା ବଢୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଗ୍ୟାସ୍ ରିଫିଲ୍ ବା ବୁକିଂ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ନେଇ ଗଚ୍ଛିତ ନ ରଖନ୍ତୁ...ନାହିଁ। ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।"

ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍?
ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ରେଟ୍  ୯୧୩.୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତାରେ ୯୩୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି।  ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ୯୧୨.୫୦,ଚେନ୍ନାଇରେ ୯୨୮.୫୦,ଗୁଡଗାଁଓରେ ୯୨୧.୫୦,ନୋଏଡାରେ ୯୧୦.୫୦, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୯୧୫.୫୦, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୯୩୯.୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୯୬୫,ଜୟପୁରରେ ୯୧୬.୫୦, ଲକ୍ଷୌରେ ୯୫୦.୫୦,ପାଟନାରେ ୧,୦୦୨.୫୦ ଓ ଥିରୁବନ୍ତପୁରମ୍ ରେ ୯୨୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ ସହରରେ ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର ପିଛା ୬୦ ଟଙ୍କା ବଢିଛି। 

ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ୍  ୧୯ କେଜି ସିଲିଣ୍ତରର ରେଟ୍ ରହିଛି। ୧,୮୮୪.୫୦ , କୋଲକାତାରେ ୧,୯୮୮.୫୦,ମୁମ୍ବାଇରେ ୧,୮୩୬,ଚେନ୍ନାଇରେ ୨,୦୪୩.୫୦, ଗୁଡଗାଓରେ ୧,୯୦୧.୫୦,ନୋଏଡାରେ ୧,୮୮୪.୫୦, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୧,୯୫୮, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨,୦୨୯, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୨,୧୦୫.୫୦, ଜୟପୁରରେ୧,୯୧୩,  ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ୨,୦୦୭,ପାଟନାରେ ୨,୧୩୩.୫୦ ଓ ଥିରୁବନ୍ତପୁରମ୍ ରେ ୧,୯୧୨.୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। 

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

